Gref pozdravio razgovor s predsjednicom, ‘svi smo suočeni sa 7 godina lažiranih izvješća’

Čelnik Sberbanke Herman Gref izjavio je u četvrtak na ruskoj televiziji da ponašanje hrvatske vlade u slučaju Agrokora, insolventnog koncerna koji je sedam godina falsificirao svoje financijske izvještaje, narušava prava kreditora i kazao da je o Agrokorovom dugu prema Sberbanci razgovarao i s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović.

Gref je kazao da Sberbanka s hrvatskom vladom želi postići puno međusobno razumijevanje o Agrokorovu dugu, ali da mjere koje je dosad “poduzela hrvatska vlada, po mišljenju Sberbanke, vrlo ozbiljno ugrožavaju prava kreditora, kako Sberbanke, tako i drugih”.

Po njegovim riječima, sada se u suradnji s vlastima razmatraju mjere koje bi obnovile platežnu sposobnost kompanije i sposobnost vraćanja dugova.

“Nažalost, svi smo suočeni s time da je zadnjih sedam godina kompanija lažirala financijske izvještaje dovodeći u zabludu svoje kreditore”, rekao je Gref intervjuu TV kanalu Rossia 24

Kazao je i da je u srijedu u Sočiju s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, koja je u službenom posjetu Rusiji, imao “konstruktivan dijalog” o Agrokorovu dugu.

“Jučer smo razgovarali konstruktivno. Hrvatska predsjednica reagirala je s razumijevanjem na situaciju u vezi Agrokorova duga. Ona je zainteresirana za očuvanje i razvitak investicijske klime u Hrvatskoj. Na tim smo osnovama dogovorili nastavak razgovora kako bismo pronašli obostrano prihvatljivo rješenje”, rekao je Gref.

Gref je istaknuo da će Sberbank “u svakom slučaju vratiti određeni dio sredstava iz svoga kredita Agrokoru, neovisno o tome kako će se situacija razvijati”.

“Naravno, mi bismo željeli maksimalni povrat našega novca”, istaknuo je Gref.

Kremlj podržava ruske banke

Ruski list Kommersant istodobno piše kako su Gref i hrvatski državni tužitelj Dinko Cvitan pristustvovali susretu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i ruskog kolege Vladimira Putina u srijedu u Sočiju.

Gref je, piše Kommersant, objasnio liderima dviju zemalja poziciju Sberbanke u sporu “s hrvatskim Agrokorom”, a o tome je novinare kasnije izvijestio Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov.

“Hrvatska je predsjednica naglasila važnost zadržavanja pogodne investicijske klime za strane tvrtke, a u ovom slučaju za stvaranje ugodnih uvjeta poslovanja za Sberbank i VTB”, rekao je Peskov, kako ga prenosi ruska novinaska agencija Tass.

Peskov je dodao da je na sastanku bio i glavni hrvatski državni tužitelj koji je izvijestio da se Agrokoru provode istražne radnje te da postoje sumnje u nezakonitosti.

“U svakom slučaju, kao jedan od glavnih (Agrokorovih) kreditora Sberbank će štititi svoje interese. Naravno, ruska će država u tome podupirati naše kompanije“, rekao je Peskov.

Predsjednica spremna posredovati

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u četvrtak u Moskvi kako ne bi željela da Agrokor opterećuje odnose Hrvatske i Rusije te da je spremna posredovati između Sberbanke i hrvatskih institucija koje rješavaju pitanje tog koncerna.

“Ja bih voljela da to pitanje ne opterećuje međudržavne odnose Hrvatske i Rusije, jer to nije međudržavno pitanje. To je korporativno pitanje, i riječ je naravno o funkcioniranju tržišnog gospodarstva, ali okolnosti su takve”, rekla je predsjednica u izjavi novinarima na marginama rusko-hrvatskog gospodarskog foruma.

Premijer Andrej Plenković rekao je u srijedu navečer u RTL Direktu da se nada kako su razgovori Grabar-Kitarović s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom išli za tim da Sberbank kao jedan od najvažnijih vjerovnika promijeni politiku i aktivno se uključi u proces restrukturiranja i nagodbe jer u banci o tom procesu imaju sve informacije. Zamoljena da to komentira, predsjednica je odgovorila da je razgovarala s Putinom o Agrokoru i da mu je pojasnila hrvatske stavove.

“Naravno, ja osobno ne sudjelujem u rješavanju tog pitanja, dakle ne mogu pregovarati ni o kakvim modusima kako će se to riješiti, ali spremna sam posredovati kako god mogu u razgovorima između Sberbanka i ovlaštenih institucija koje to rješavaju”, istaknula je.

Također je rekla da je glavni cilj lex Agrokora bio osigurati stabilnost gospodarstva i spriječiti da dođe do domino efekta.

Što se tiče uključenosti hrvatske države u to pitanje, Agrokor ostaje privatna kompanija, ona nije nacionalizirana i prema tome država ne može na sebe preuzeti odgovornost, ponovila je Grabar-Kitarović. Također je naglasila da dugovi Agrokora ni na koji način ne mogu pasti na leđa hrvatskih poreznih obveznika.

“Međutim, očito je da proces mora krenuti u pravcu da se zadrži i stabilnost kompanije, s naše strane stabilnost hrvatskog gospodarstva, da se izbjegnu bilo kakve nedoumice i omogući konstruktivno sudjelovanje Sberbanke u procesu koji je pred nama”, kazala je.

