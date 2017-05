HDZ-ov kandidat za župana Boban obećao poduzetnicima ukloniti birokratske zapreke

HDZ-ov kandidat za splitsko-dalmatinskog župana Blaženko Boban u ponedjeljak je najavio u Splitu kako će se kao župan zauzimati za žurno uklanjanje birokratskih zapreka koje sputavaju angažman poduzetnika na području te županije, pozvavši poduzetnike da mu se jave radi rješavanja njihovih problema.

“Mogu vam obećati brzinu rješavanja birokratskih zapreka, koje su glavni problem za poduzetnike i znam da neće biti takvih zapreka na kraju mojeg četverogodišnjeg mandata župana”, rekao je Boban, predstavljajući poduzetnicima svoj gospodarski program “Splitsko-dalmatinska županija 2017.- 2021.”.

Najavio je kako će u županiji zadužiti posebnu osobu koja će pratiti poduzetničke aktivnosti i izvještavati ga o rješavanju birokratskih zapreka na koje nailaze poduzetnici, koje je pozvao da mu se u slučaju poteškoća mogu i osobno javiti na razgovor radi uklanjanja birokratskih zapreka. “Tražim vaše sugestije, prijedloge i primjedbe koje imate na rad bilo mene, bilo mojih zamjenika ili službenika. Obećajem vam da ćemo uvažavati te primjedbe i sugestije, te ćemo u praksi uklanjati nedostatke”, rekao je Boban.

Gospodarski program “Splitsko-dalmatinska županija 2017.-2021.” poduzetnicima je detaljno predstavio kandidat za zamjenika župana Ante Šošić, koji je označio kao ambiciozan program koji će promijeniti sudbinu županije. “U narednom četverogodišnjem razdoblju iz županijskog proračuna pod vodstvom budućeg župan Blaženka Bobana uložit ćemo 1,3 milijarde kuna izravnih potpora i investicija za razvoj gospodarstva”, naglasio je Šošić.

Iznio je podatke po kojima gospodarstvo na području Splitsko-dalmatinske županije u 99,7 posto obuhvaća malo i srednje poduzetništvo. “Zbog ovakve strukture gospodarstva, u kojoj je gotovo 100 posto malo i srednje poduzetništvo, i iduće četiri godine naše mjere ćemo usmjeriti prema razvoju malog i srednjeg poduzetništva”, rekao je i najavio kako će županija poticajima do 20.000 kuna stimulirati poduzetništvo žena. “Po prijedlogu Blaženka Bobana, programom pomoći malom i srednjem poduzetništvu ćemo s iznosom do 50.000 kuna poticati gospodarstva za osobe koje se teže zapošljavaju, a to su osobe iznad 50 godina životne dobi ili invalidi”, kazao je.

