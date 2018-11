Hrvatska među vodećima u EU po broju noćenja, a zadnja u zaradi

Kad je u pitanju sektor turizma, brojke predstavljaju okosnicu gospodarskog optimizma. Međutim, postoje i neke druge brojke koje, kad ne stižu sa službenih adresa Ministarstva turizma i HTZ-a, nakon uspješno odrađene sezone predstavljaju hladan tuš. Naime, prema podacima konzultantske tvrtke Horwath HTL, među vodećim smo zemljama po broju ostvarenih noćenja u Europi, a zadnji po zaradi od tih noćenja.

Iako vrlo profitabilno posluje (uglavnom na krilima povećanja cijena i ulaganja u brownfield investicije), hotelski sektor u Hrvatskoj značajno zaostaje za konkurencijom.

– Kao destinacija smo još uvijek dominantno fokusirani i ovisni o jednom prozvodu – suncu i moru. Sukladno tome preko 90 posto našeg turizma je na obali kojoj se pridružuje samo Zagreb, dok su svi ostali resursi i potencijali potpuno neiskorišteni. Imamo jednu od najnekonkurentnijih smještajnih struktura na razini cijele Europe. Hrvatska je s 11 posto kapaciteta u hotelima najnekonkurentnija država u odnosu na najjače europske i mediteranske rivale, koji redom raspolažu udjelima hotelskog smještaja u ukupnom smještajnom kapacitetu od 45 do 65 posto.Čak 80 posto kapaciteta čine oni vrlo visoke sezonalnosti poslovanja, niske do srednje kvalitete, a kampovi su k tome iznimno ovisni o vremenskim uvjetima. Pentracija međunarodnih hotelskih brendova i razina internacionalizacije je na vrlo niskim razinama, a s druge strane niti veliki igrači niti individualnih objekti nisu ozbiljno ušli u razvoj vlastitih hotelskih brendova u punom smislu tog pojma (od strategije kompanije-investiranja-brendiranja do isporuke obećanja brenda i transformativnih iskustva za pojedinca) – komentira Emanuel Tutek, partner u Horwath HTL-u.

Uz to, hotelski sektor je u Hrvatskoj visoko koncentriran. Svega devet posto najvećih hotelskih tvrtki generira više od 85 posto prihoda, a dva posto najvećih čini 60 posto od 14 milijardi kuna prihoda, koliko ukupno generiraju hotelska društva u Hrvatskoj.

Sve to se odražava na ukupne performanse turizma i samog hotelskog sektora. Hrvatska ostvaruje više nego dvostruko manji udio u primicima (2,9% u 2016. godini) nego u dolaznim noćenjima (6,7% u 2016. godini), što rezultira nižom razinom primitaka po ostvarenoj jedinici fizičkog prometa od ostalih zemalja EU.

