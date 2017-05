HSU: Svjedočimo grubom nasrtaju na budućnost radnika u Hrvatskoj

Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) zatražila je u srijedu da Vlada povuče odluku o smanjenju mirovina za 27 posto građanima koji će u mirovinu nakon 2019. godine, ističući kako HDZ-u i Mostu, dok raspravljaju o tome tko će biti ministar, politika prema radnicima i umirovljenicima im je očito ista.

Građani Hrvatske mlađi od 55 godina, koji će u mirovinu nakon 2019. godine, imat će 27 posto manju mirovinu zbog “Plana konvergencije” koji je predložilo Ministarstvo financija Zdravka Marića, a Vlada jednoglasno prihvatila, ističe HSU u priopćenju.

U tom planu stoji da država više neće isplaćivati 27 posto dodatka na mirovinu, koji je na intervenciju HSU-a u mirovinski sustav ugrađen 2007. godine, kaže se u priopćenju.

>>> Vladine reforme ruše mirovine za 27 posto rođenima nakon 1962.

Iz tog primjera vidimo koliko je političkim elitama zaista stalo do građana, a koliko do proizvodnje afera kojima bi, računaju, bolje prošli na lokalnim izborima. Na sjednici Vlade na kojoj je premijer Andrej Plenković smijenio troje ministara iz kvote Mosta, cijela Vlada složno je glasala za prijedlog Zdravka Marića kojim će mirovine građana mlađih od 55 godina biti manje za astronomskih 27 posto, upozorava HSU.

Umjesto da razgovaramo o tome kako će građani živjeti u budućnosti, Hrvatska troši energiju na sudbine nekolicine ministara kojima 27 posto mirovine neće biti presudno za to hoće li “izgurati” mjesec do kraja. Dok se građani umaraju pričama hoće li pojedini visokopozicionirani državni činovnici skupiti ovoliko ili onoliko ruku u Saboru, svjedočimo grubom nasrtaju na budućnost radnika u Hrvatskoj. Stoga, HSU apelira na Vladu, ako još uvijek postoji, da povuče tu odluku i pokaže na stvarnim primjerima da im je zaista stalo do građana, kaže se u priopćenju.

