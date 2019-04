Inženjeri govore (2): Ukidanje ovlaštenih voditelja građenja poskupjet će gradnju

Sa Željkom Dorićem, predsjednikom Hrvatske komore inženjera strojarstva razgovaramo o poziciji koju zauzimaju strojari okupljeni u svoju strukovnu udrugu, posebno kada je riječ o novim zakonskim prijedlozima, prema kojima ovlašteni voditelji građenja i ovlašteni voditelji radova ne bi bili obvezni biti članovi ni jedne od udruženih inženjerskih komora: Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatske komore arhitekata, Hrvatske komore inženjera elektrotehnike i Hrvatske komore inženjera strojarstva. Inženjeri geodezije okupljeni u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije, koja je također jedna od sastavnica pet inženjerskih komora ne mogu biti voditelji gradilišta, ali suglasni su sa negodovanjem svojih kolega.

– Najveći problem koji trenutačno muči našu struku su novi prijedlozi za izmjene i dopune Zakona o poslovnima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, popularno zvanog Zakona o građenju i novi prijedlog Zakona o komorama. Ukoliko se ti prijedlozi usvoje 5.500 inženjera izgubilo bi status članova Komora ovlaštenih voditelja građenja i radova, a od tog broja je i 400 članova Hrvatske komora inženjera strojarstva, ističe Dorić i navodi da Komora pruža niz pogodnosti svim inženjerima strojarstva koji su njeni članovi stoga ne postoji razlog da netko tko se ozbiljno bavi strukom ne bude njezin član.

– Kroz komoru članovima ugovaramo policu osiguranja od profesionalne odgovornosti za puno manji iznos nego da ju plaćaju pojedinačno. Članstvo nije obavezno, ali osiguranje koje plaćamo kroz Komoru za milijun kuna eventualno počinjene štete isplaćuje se iz članarina i iznosi 180 kuna po članu, dok bi isto takvo osiguranje za one koji nisu članovi iznosilo 2200 kuna. Također, pogodnost su sve potrebne norme, koje za članove Komore iznose 190 kuna, a da ih inženjer strojarstva uzima samostalno koštale bi ga čak 30.000 kuna godišnje, napominje Dorić.

Hrvatska komora inženjera strojarstva ima 1400 članova, a to su inženjeri strojarstva koji su položili državni ispit i stekli sve potrebne kvalifikacije da bi mogli početi raditi poslove projektiranja i predavanja strojarskih projekata potrebnih za gradnju.

Dorić je izrazio zabrinutost zbog mogućeg izbacivanja voditelja građenja i voditelja radova iz obaveznog komorskog članstva, jer bi to moglo srozati kvalitetu nadzora i gradnje.

– Novi prijedlog zakona o komorama dozvoljava mogućnost da voditelj građenja i voditelj radova ne bude član niti jedne od četiri komore, građevinara, arhitekata, strojara ili elektroinženjera. Tvrdimo, kao struka, da je to nedopustivo. Na svakom gradilištu postoje tri sudionika: projektant, nadzorni inženjer i voditelj gradilišta. Prema novom prijedlogu zakona o Komorama, voditelj gradilišta ne mora biti član komore, što znači da ne postoji zakonska obveza koja regulira tko može biti voditelj građenja. Trenutačno je voditelj građenja inženjer koji je položio stručni ispit za voditelja građenja i koji za to ima sve potrebne kvalifikacije. Smatramo da je kroz obavezno članstvo u komorama struka zaštićena, jer mi provjeravamo svaku osobu i za nju svojim ispitom i dozvolama jamčimo. Ako on bude izbačen iz obaveznog članstva, djelatnost voditelja građenja ne bi bila regulirana strukom, naglašava Dorić i dodaje da bi zakon jasno trebao definirati tko može raditi taj posao.

– Tražimo da voditelj građenja bude kvalificiran za taj posao. Ako ne postoji jasna zakonsku regulativa tko sve to može biti, onda to može biti bilo tko, zabrinut je Dorić.

A ako to može biti bilo tko, onda će sve norme i osiguranja biti puno skuplja što će se odraziti i na cijenu gradnje, a to će, po svoj prilici, platiti sami investitori.

Dorić naglašava da će se na sve načine kod Ministarstva graditeljstva založiti da izmijeni novi prijedlog zakona, i vjeruje da će im razložna rasprava to i osigurati, jer su sličnu situaciju već imali kad je bilo riječi o zahtjevu inženjera strojarstva. U jednom su periodu oni bili izuzeti iz obveze izrade strojarskog projekta za objekte do 400 četvornih metara, ali to je ipak vraćeno u zakon, tako da danas i građevine do te kvadrature moraju uz arhitektonski i građevinski projekt imati i elektro i strojarske projekte, što podiže standarde gradnje.

Dorić hvali projet eDozvola i ističe da će iskaznice za predavanje projekta elektronskim putem dobiti svi članovi strukovne komore strojara.

– Ukoliko zakonodavac ne uzme u obzir naše primjedbe, 5.500 certificiranih voditelja gradnje sutra može ostati bez posla, a to znači da će kvalificirani inženjeri možda morati posao tražiti u inozemstvu, zaključuje Dorić.

