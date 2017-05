Istraživanje: Većina zaposlenih radije bi regres nego CroKarticu

Hrvatski građani-zaposlenici radije bi da dobivali regres u novcu koji će moći potrošiti kako žele a ne samo za putovanje i odmore, nego turističku CroKarticu s kojom moraju ciljano trošiti, pokazalo je novo istraživanje portala MojPosao o tome što građani misle o ideji da ta kartica zamijeni regres.

To istraživanje portal MojPosao proveo je na uzorku od više od 1.300 ispitanika, a zbog najava Ministarstva turizma o uvođenju CroKartice, na čijem se prijedlogu još radi.

“Čak 83 posto ispitanika označilo je da bi radije dobili regres u novcu kojeg će moći potrošiti kako žele, dok ih je svega 12 posto navelo da bi radije CroKarticu, a 5 posto njih je reklo da im je svejedno hoće li dobiti regres ili CroKarticu”, iznose u ponedjeljak s tog portala glavne rezultate iz tog istraživanja.

Napominju pritom da su među ispitanima koji bi radije regres u novcu uglavnom oni koji godišnji odmor planiraju provoditi u inozemstvu ili im novac treba za podmirenje osnovnih životnih troškova, a ne za ljetovanje te prenose neke od njihovih izjava poput “naravno da bi bio bolji novac nego kartica koju mogu koristiti samo u Lijepoj Našoj, a ne u inozemstvu“, ili “CroKarticom se ne mogu platiti režije”, “svatko ima pravo trošiti svoj novac kako želi i u državi u kojoj želi” i sl.

S druge strane, onih 12 posto koji bi radije tu karticu nego regres (novac), smatraju da je to dobar model i za poslodavca i za zaposlenika te da će to potaknuti domaće gospodarstvo.

Neki od njihovih izjava u istraživanju koje prenosi MojPosao su da je to “za male ljude super stvar, gledajući svoju obitelj, i kad bi dobili priliku odveli bi s CroKarticom najmlađu sestru na more, a ovako dobiju samo gotovinu i niti jednom nisu nigdje otputovali niti se opustili”, kao i da je “mnogima teško odvojiti novac sa strane za odmor, a ovo bi bila idealna prilika da si to svi priušte, jer novac je već na njihovoj kartici i njihovo je samo da odluče kada će i gdje ići”.

Onih 5 posto ispitanika kojima je svejedno hoće li dobiti regres ili CroKarticu, uglavnom se slažu u ocjeni da bi bilo idealno da imaju mogućnost izbora, pa da primjerice, zaposlenik može odlučiti želi li 1.100 kuna regres ili 1.500 kuna na CroKartici.

Ministarstvo turizma prošle je godine (2016.) najavilo mogućnost uvođenja CroKartice za zaposlenike u dogovoru s poslodavcima i sa ciljem poticanja domaćeg turističkog prometa te razvoja turizma u kontinentalnim dijelovima zemlje. Ministar turizma Gari Cappelli kazao je u nekoliko navrata da se na prijedlogu modela te kartice još radi, ali i da je uvjeren kako će njezino uvođenje biti 2018.

