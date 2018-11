Ivan Barbarić u Torontu: Izvoz u Kanadu se udvostručio

U prvih osam mjeseci ove godine izvoz u Kanadu je porastao za gotovo 150 posto, kazao je potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore za međunarodne poslove i EU Ivan Barbarić na Hrvatsko-kanadskome gospodarskom forumu održanom u Torontu.

– Od potpisivanja ugovora o slobodnoj trgovini CETA kanadsko tržište nudi nikad brojnije prilike hrvatskim poduzetnicima, a vrlo jaka hrvatska dijaspora koja broji više od 250.000 ljudi dodatan je potencijal za ulazak našim tvrtkama na kanadsko tržište. Zato smatramo da je sad pravo vrijeme da iskoristimo taj dobar trend i povećamo trgovinsku razmjenu na puno veće brojke od trenutnih 85 milijuna dolara. To je i glavni razlog posjeta ove naše delegacije. Odlučili smo se fokusirati na tri sektora za koja smatramo da imaju veliki potencijal, a to su IT, prehrambena industrija i kozmetika – naglasio je Barbarić.

Iskustva hrvatskih tvrtki koje već rade na kanadskom tržištu su pozitivna.

– Suradnja s kanadskim tvrtkama je na najvišoj razini profesionalnosti. Treba koristiti dobro etabliranu hrvatsku zajednicu jer se stalno otvaraju nove prilike – rekao je Petar Šimić, direktor tvrtke Primaco, koja već godinama surađuje s kanadskim tvrtkama pružajući logističke usluge konsolidacije robe, carinskoga zastupanja, transporta iz Hrvatske, centralne i jugoistočne Europe prema Kanadi.

Kanada pokazala interes za suradnju

– Poslovni razgovori bili su iznad očekivanja, ljudi s kojima sam razgovarao pokazali su otvorenost i iskrenu zainteresiranost za suradnju. Otvorili smo nekoliko mogućnosti umrežavanja s potencijalnim klijentima s kanadskoga tržišta – kazao je Vanja Bertalan, predsjednik Uprave Burza d. o. o., koja se bavi razvojem weba, digitalnih strategija, itd.

Marica Matković, veleposlanica RH u Kanadi, podsjetila je da Hrvatska i Kanada ove godine obilježavaju 25 godina diplomatskih odnosa, ali kako su veze puno dulje. – CETA je nova generacija ugovora o slobodnoj trgovini koja ne dijeli na pobjednike i gubitnike već – kako kaže Matković – ona je pobjednička formula za sve.

Da ovaj trenutak trebaju iskoristiti gospodarstvenici i s jedne i s druge strane smatra i Daniel Maksymiuk, veleposlanik Kanade u RH, koji je istaknuo da su hrvatski poduzetnici u Kanadi uspješni u svim poljima.

Cameron Sinclair, pomoćnik zamjenika ministra u Ministarstvu gospodarstva, zapošljavanja i trgovine, također je istaknuo benefite ugovora za gospodarstvenike i naglasio kako bi želio vidjeti više kanadskih investitora u Hrvatskoj.

Hrvatska delegacija

Hrvatska gospodarska delegacija sastala se, u organizaciji Kanadsko-hrvatske gospodarske komore i HGK, i s iseljeničkom zajednicom ispred koje je hrvatskim tvrtkama Ivan Grbešić poručio:

– Javite nam se, mi vam možemo otvoriti vrata – te naveo primjer tvrtke Ancona iz Đakova koja se bavi izradom namještaja. Nedavno su im pomogli ostvariti kontakt te su već u dogovorima za opremanje jednoga kanadskog hotela.

Uz sektorske suradnje, potencijal hrvatsko-kanadske suradnje leži i u turizmu. Naime, prošle je godine Hrvatsku posjetilo oko 140.000 kanadskih turista, što je porast od gotovo 25 posto u odnosu na 2016. godinu.

U Kanadu je putovalo 40-ak gospodarstvenika, među kojima i Adria Winch, Poslovna inteligencija, Aduro ideja, Konekta tehnologije, Mobendo, Orgula grupa, Petričević grupa, itd. Posjet se organizira u okviru projekta HGK „HR.izvoz – s HGK do stranih tržišta“ sufinanciranoga sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj je projekta dodatno ojačati prisutnost MSP-ova na inozemnim tržištima radi povećanja izvoza hrvatskih proizvoda i usluga.

