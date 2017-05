Ivica Relković: Most je izvršio ‘samoubojstvo’ vlastitog koalicijskog potencijala

Ivica Relković, prema mnogima idejni i ideološki tvorac Mosta u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju odbacio je tezu kako su Mostovi zastupnici, predvođeni Božom Petrovom, zauzimanjem stava protiv izglasavanja povjerenja ministru financija Zdravku Mariću počinili političko samoubojstvo. Dodao je kako stranka koju je gradio, kasnije i napustio, nakon ovakvog političkog raspleta više nema koalicijskog potencijala.

– Most može zbog svega čak i narasti i na lokalnim izborima, pa i na eventualnim parlamentarnim i na 20 zastupnika, ali mu to neće biti od koristi za koalicijski potencijal, jer ga više neće htjeti ni HDZ ni SDP, a treće velike opcije s kojom može koalirati za sudjelovanje u izvršnoj vlasti u Hrvatskoj nema, rekao je Relković za Slobodnu Dalmaciju.

>>> Relković podnio ostavku i pokreće blog ‘besplatnaPOLITIKA’

Ta nova situacija mogla bi u potpunosti Most, koji je sudjelovao u radu dvaju koalicijskih Vlada koje su doživjele krah, onu predvođenu Tihomirom Oreškovićem i ovu koju predvodi Andrej Plenković, pretvoriti u marginalnog političkog igrača. To bi moglo dovesti do rasformiranja stranke, nalik onom koje se dogodilo Laburistima.

Relković i dalje brani odluku Mosta da krene u izglasavanje nepovjerenja ministru Mariću, tvrdeći da ta stranka na tu odluku ima pravo, ali dodaje kako se trebalo pripremiti za neočekivane rasplete. Napomenuo je kako SDP i Peđa Grbin jesu iskazali interes za suradnju s Mostom, ali kako je to izazvalo ozbiljna protivljenja i sukobe u SDP-u.

– Most je zapravo izvršio “samoubojstvo” vlastitog koalicijskog potencijala na drugi rok! Što danas imamo? HDZ-ovo jasno odvijanje bilo kakve primisli neke buduće suradnje s Mostom. HNS-ovo jasno odbacuje ikakve mogućnosti suradnje s Mostom, uz distanciranje od SDP-a zbog takve primisli. IDS-ovo jasno odbacivanje primisli suradnje s Mostom. SDP-ovo lutanje od koketrianja do unutarnjih podjela i sve jasnijih očitovanja da buduće suradnje s Mostom nema, kazao je.

Dodao je kako se Most treba pripremiti na osam ili više godina oporbenog statusa.

– Jesu li to odabrali svjesno? Nisu. Jesu li toga i danas svjesni? Prema svim potezima -ne. Je li to legitimno pravo Mosta? Jest, zaključuje u Slobodnoj Relković.

Komentari