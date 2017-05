James Galbraith: Prije ulaska u eurozonu pričekajte ‘idejnu reformu’ EU

Američki ekonomist James K. Galbraith ističe kako Europskoj uniji, a time i eurozoni, u slučaju neprovođenja korjenitih reformi prijeti raspad, pri čemu smatra kako Hrvatska uvođenje eura treba odložiti do onog trenutka dok se te promjene i ne dogode.

>>>Slovenija analizirala pozitivne i negativne učinke eura

James K. Galbraith jedan je od najpoznatijih suvremenih ekonomista, a redovni je profesor na Lyndon B. Johnson School of Public Affairs Sveučilišta Texas u Austinu.

“Europska monetarna unija ima nesreću da je nastala u vrijeme kada su dominirale veoma loše ekonomske ideje, uključujući i one koje su se ticale strukture i svrhe Europske središnje banke (ECB), kao i ideja o fiskalnim pravilima koju treba primijeniti na sve zemlje članice. Rezultat toga je katastrofa u Grčkoj, depresija u Italiji, konstantni problemi u Portugalu i Španjolskoj. Drugim riječima, sve zemlje u Europi koje nisu zemlje kreditora pate od kroničnih problema koji su rezultat loše dizajnirane i loše upravljane ekonomske strukture”, istaknuo je Galbraith u izjavi za Hinu poslije predavanja “Globalizacija, financijalizacija i nejednakost”, održanog na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Idejna reforma

Kako naglašava, za očuvanje Europske unije i eurozone potrebne su reforme, pri čemu je najvažnija promjena ideje, kao i promjena prema onim politikama koje ‘aktivno podupiru stabilizaciju i razvoj svih europskih regija’.

“Konačno, nužna je promjena institucionalne strukture, da odgovarajuće i funkcionalne politike postanu dio europskih pravila, umjesto onih koje se temelje na ideološkim dogmama ili su zapravo dizajnirane da služe interesima jednog dijela Europe, odnosno kreditorima, a na štetu dužnika. Stoga, to se mora učiniti ako želimo ekonomsku uniju koja će putem reformi nastaviti funkcionirati na stabilan način, umjesto da se nađe pred rizikom raspada”, kaže Galbraith.

>>>ECB: Bogati su bogatiji, siromašni zaduženiji

Smatra da bi se u slučaju pobjede Marine Le Pen na predsjedničkim izborima u Francuskoj EU odmah našla pred rizikom raspada, dok izbor Emmanuela Macrona taj scenarij odgađa za nekoliko godina u kojima se EU ima priliku reformirati.

“Pritom se moraju riješiti neki od problema koji su doveli do pojave i rasta fenomena kao što su Marine Le Pen i Nacionalna fronta u Francuskoj. Pitanje je hoće li se to dogoditi ili ne, no ako se u Europi ne dogode pozitivne i progresivne reforme, budite sigurni da će pritisak od raspada nastaviti rasti”, upozorava Galbraith.

Životni standard lošiji nego pred raspad Jugoslavije

Kada je u pitanju Hrvatska, Galbraith ističe kako je zemlja već u velikog mjeri deindustrijalizirana te pogođena depopulacijom, dok je ‘životni standard ispod onog pred raspad jugoslavenske federacije’.

>>>Mencinger: Najbolje bi bilo da ECB novostvoreni novac podijeli direktno građanima

Smatra kako prelazak na euro ne bi donio neke značajne prednosti Hrvatskoj, a kako ističe, svaki potez u tom smjeru treba pričekati korjenitu reformu europskih institucija i ekonomske politike.

James K. Galbraith jedan je od najpoznatijih suvremenih ekonomista, a redovni je profesor na Lyndon B. Johnson School of Public Affairs Sveučilišta Texas u Austinu. Također, radi kao istraživač na Levy ekonomskom institutu Bard Collegea, član je izvršnog odbora Svjetske ekonomske asocijacije, kao i Američkog društva ekonomista. Između ostalog, 2015. godine bio je savjetnik grčkom ministru financija Yanisu Varoufakisu, a godinu kasnije Bernieu Sandersu u kampanji za demokratskog kandidata za predsjednika SAD-a.

Komentari