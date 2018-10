Jandroković: Neće biti rekonstrukcije Vlade

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković rekao je u ponedjeljak da neće biti rekonstrukcije Vlade niti očekuje da će se to dogoditi jer je parlamentarna većina stabilna.

“O tome uopće nije bilo govora, niti očekujem da se takvo što dogodi”, odgovorio je Jandroković u emisiji Hrvatskoga radija “S Markova trga” odgovarajući na pitanje hoće li biti rekonstrukcije Vlade zbog jačanja saborskog kluba Milana Bandića.

Poručio je da Vlada radi svoj posao te da je parlamentarna većina stabilna iako ima određenih napetosti između nekih partnera u koaliciji, ali to će se, rekao je, smiriti.

Objasnio je kako svatko može postaviti temu rekonstrukcije Vlade, ne samo oni koji imaju 11 saborskih zastupnika, nego i oni koji ih imaju četiri ili pet. “U ovom trenutku nije bilo nikakvih upita niti želja”, rekao je.

Na pitanje da komentira najave predsjednika HSLS-a Darinka Kosora i HNS-a da će izaći iz koalicije uđe li Milan Bandić u Vladu, odgovorio je: “Pitajte to njih, ne bih želio ulaziti u te odnose.” Dodao je kako smatra da će se te napetosti vrlo brzo smiriti i da će sve biti u redu.

Na pitanje kako je moguće da netko, bez izbora, postane po snazi četvrti klub u Saboru, Jandroković je odgovorio kako se radi o specifičnom saborskom sazivu jer u njemu već sada ima više od 20 neovisnih saborskih zastupnika. Ističući kako je HDZ-ov klub stabilan, rekao je kako bi se oni klubovi u kojima se smanjuje broj zastupnika trebali zapitati zašto im se to događa. Smatra kako bi onaj tko ima informaciju o mogućim nečasnim ili nezakonitim radnjama o tom pitanju to trebao prijaviti DORH-u.

Jandroković je negativno odgovorio na upit hoće li ići na promociju knjige bivše potpredsjednice Vlade Martine Dalić “Agrokor: Slom ortačkog kapitalizma”. Rekao je kako očekuje da će u njoj Dalić iznijeti stvari kako ih ona vidi te da će biti objektivna. Istaknuo je kako se, bez obzira na sjenu koja je pala na taj proces, pokazalo da ono što je po tom pitanju napravila Vlada pokazalo korisnim za hrvatsko gospodarstvo, Hrvatsku te očuvanje radnih mjesta i slično.

“Treba podsjetiti na te trenutke, a sada vaditi iz konteksta pojedine dijelove tog procesa, tumačiti ih zlonamjerno ili ih pokušavati okarakterizirati kao nešto što je nečasno ili nezakonito nije korektno”, rekao je Jandroković.

One koji daju paušalne ocjene kako se to moglo drugačije, da se nije trebalo intervenirati ili da je trebalo ostaviti Agrokor da ode u stečaj jer bi to dovelo do kolapsa znatnog dijela hrvatskoga gospodarstva smatra “diletantima”. “Oni koji to tako olako danas izgovaraju su ustvari diletanti”, rekao je. Jandroković je, na novinarski upit, negirao da hrvatska politika treba strahovati od navodne “crne bilježnice” osnivača Agrokora Ivice Todorića.

Na pitanje kako komentira izjavu predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović kako afera Hotmail još nije završena, kratko je odgovorio da to treba pitati predsjednicu Republike.

Jandroković je rekao i da HDZ sutra neće poduprijeti oporbeni prijedlog da se osnuje novo saborsko istražno povjerenstvo za Agrokor jer se o tom već vodi sudski postupak, a po zakonu nije moguće da istodobno sa sudskim postupkom imati saborsko istražno povjerenstvo. Rekao je i kako se tijekom ove saborske sjednice neće raspravljati o stanju u brodogradilištu Uljaniku jer ona traje još samo dva dana. Smatra kako oporba s tim u vezi može prikupiti dovoljan broj potpisa i tu točku staviti na dnevni red nove sjednice Sabora.

Na pitanje o tzv. aferi SMS, Jandroković je rekao kako će istraga pokazati sve što je važno, ističući kako očekuje da će sva mjerodavna tijela (policija, DORH, Uskok) provesti sve kako bi utvrdila što se dogodilo i – ako postoje odgovorni – neka odgovaraju.

Vezano uz sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost rekao je kako važnim pitanjima za nacionalnu sigurnost u ovom trenutku smatra situaciju s migrantima na granici s BiH,

situaciju u BiH, a moguće je da će se raspravljati i o posljednjim aferama. Smatra kako ne postoji opasnost da Hrvatska postane ‘hot spot’ za migrante.

Na pitanje kako komentira kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja koju je podnijela građanska inicijativa Narod odlučuje zbog krađe popisnih knjiga, poručio je da, ako imaju dokaza, to proslijede mjerodavnim državnim tijelima koja bi trebala utvrditi tko je te knjige navodno otuđio.

Jandroković je rekao da će se morati mijenjati Zakon o referendumu kako bi se definirali termini u kojima se skupljaju potpisi, mjesta na kojima se oni skupljaju, načini njihove kontrole te ustavnost referendumskih pitanja i slično. Najavio je da bi se promjena tog zakona mogla naći na dnevnom redu Sabora iduće godine.

