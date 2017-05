Jandroković opleo po Mostovcima, ‘samozvanim i nelegitimnim borcima za borbu protiv kriminala’

Potpredsjednik Sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković, reagirajući u ponedjeljak na tvrdnje glavnog tajnika Mosta, Nikole Grmoje, rekao je da Most sebi daje legitimitet koji ne proizlazi iz podrške građana i biračkog tijela, nego iz uloge ‘boraca protiv kriminala’, zaključivši da je riječ o “svojevrsnom revolucionarnom pravu, a Most se pretvorio u skupinu opasnih ljudi”.

“Ovdje se radi o svojevrsnom revolucionarnom pravu, a Most se pretvorio u skupinu opasnih ljudi. To je nezabilježeno u političkom životu Hrvatske”, rekao je Jandroković Hini, komentirajući izjavu političkog tajnika Nikole Gromoje u Splitu kako glasanje o povjerenju Boži Petrovu može biti i za mjesec dana.

>>> Grmoja optužio Plenkovića da štiti ‘gazdu’

Potpredsjednik Sabora Jandroković ocijenio je da su se članovi Mosta sada proglasili samozvanim borcima protiv kriminala, iako imaju manje od 10 posto potpore građana, pa zato ne dopuštaju demokratsku proceduru, jer će to značiti pobjedu kriminalaca. Dodao je kako su Mostove teze totalitarne.

“To su totalitarne teze. Most sebi daje legitimitet, ne tako da proizlazi podrškom građana, već legitimitet proizlazi jer su, kako smatraju ‘borci protiv kriminala’ “, rekao je Jandroković.

I taj je legitimitet, po Mostovu mišljenju, jači od onoga koji se dobiva od biračkog tijela, dodao je.

>>> Petrov: Za prevladavanje aktualne političke krize, Z. Marić mora otići s mjesta ministra financija

“To je revolucionarno pravo gdje se skupina ljudi proglašava jedinim dijelom društva koji je brana kriminalu. Ove izjave pokazuju da se Most pretvara u skupinu opasnih ljudi. To nismo do sada imali u demokratskoj povijesti Hrvatske”, upozorio je potpredsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a Jandroković.

Glavni tajnik Mosta, Nikola Grmoja, izjavio je danas u Splitu na upit hoće li se na saborskoj sjednici raspravljati najprije o povjerenju predsjedniku Hrvatskog sabora Boži Petrovu ili o povjerenju ministru financija Zdravku Mariću, odgovorio je kako su ‘neki spremni na sve da zaštite kriminal u Agrokoru, ali predsjednik Sabora je Božo Petrov’.

“Ja i svi Mostovci inzistirat ćemo da Božo Petrov kao predsjednik Sabora, iskoristi sve mogućnost koje ima poslovnikom, a povjerenje Boži Petrovu može biti za 30 dana. Bit će sve po pravilima i poslovniku i koristit ćemo sve mogućnosti da se odupremo kriminalcima i onima koji ih štite”, rekao je Grmoja.

