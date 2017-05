Jeff Burton: Nema veće privilegije u životu nego započeti startup, a sad je za to najbolje vrijeme

Američki poduzetnik i suosnivač Electronic Artsa Jeff Burton održao je predavanje na tvrđavi Barone gdje je izrazio zadovoljstvo mladim hrvatskim poduzetnicima i suradnju koju tamošnja startup scena ostvaruje s Gradom Šibenikom.

– Ovo je prekrasno mjesto. U Šibeniku postoji izvrsna suradnja zajednice i lokalne vlasti što se vidi na ovakvim projektima. S gradonačelnikom Željkom Burićem sam razgovarao o zanimljivim projektima koje je Šibenik pokrenuo u svijetu obrazovanja. Upravo tvrđave, poput ove na kojoj se nalazimo, igraju zanimljivu ulogu i prikazuju kako se ova zajednica razvijala. To je sjajno, jer ovo su simboli prošlosti, ali mogu biti isto tako i simboli budućnosti, rekao je po dolasku Jeff Burton i dodao: – Grad ovdje stvara zdravu sredinu za razvoj poslovanja. Kreiraju centre za startup. Zasad znam neke od hrvatskih startupova koje sam imao prilike vidjeti u Sloveniji ili pak Njemačkoj, no vjerujem da ću za ovog posjeta Hrvatskoj vidjeti koji su vam interesi, kakve kompanije postoje.

Kao predstavnik Acceleration Business Cityja (ABC), globalne mreže ulagača i poduzetnika koja diljem svijeta podupire najzanimljivije startup ideje i pomažr da postanu stvarnost, u Šibeniku je podržao inovativni projekt Holiwork kao i ostale projekte namijenjene mladima i razvoju grada.

Najbolje vrijeme za pokretanje tvrtke

U prepunoj tvrđavi Barone Burton je jednosatnim predavanjem publiku proveo kroz svoju dugogodišnju karijeru te zanimljivim primjerima ukazao na to kako je sve izgledalo prije 35 godina, ali i kako svijet izgleda danas za startupove. Razlika je i u veličini tržišta, istaknuo je. Kada su oni u Electronic Arts počinjali bilo je to tržište od nekoliko milijuna korisnika, a danas se oni mjere u milijardama. Istaknuo je kako je danas najbolje vrijeme za pokretanje tvrtke.

– Nema veće privilegije u životu nego započeti startup i ako ono u konačnici ne odvede nikuda. To je još uvijek najuzbudljivija stvar koju možete napraviti. Postati odrasla osoba znači pokušati napraviti promjenu u svijetu kroz startup. Možda nećete uspjeti, a možda i hoćete, no to iskustvo je vrijedno. Najvažnije je raditi nešto što volite. Ne želite raditi dosadan posao, želite raditi nešto u što vjerujete, nešto važno. Svatko to može napraviti i to je cool stvar danas, poručio je mladima u Hrvatskoj legendarni Jeff Burton.

