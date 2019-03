Konkurencija: Narodne novine prepisale od TEB-a program seminara o porezu na dobit

Točno je da su Narodne novine prepisale naš program i najavile svoj seminar s našim programom, potvrdio je direktor TEB poslovnog savjetovanja Mladen Štahan informaciju koju je Lider anonimno dobio da je program seminara o porezu na dobit plagiran.

Iako iznenađen što mediji za taj slučaj znaju jer nisu namjeravali oko toga dizati buku, Štahan je za Lider ispričao detaljnije što se događa. Naime, kada su primijetili da je u ponudi Narodnih novina identičan program seminara o porezu na dobit koji već nekoliko godina i sami održavaju, direktor TEB-a poslao je mail predsjedniku Uprave Narodnih novina Zlatku Hodaku, voditelju edukacija Zvonimiru Jukiću i Sanji Perić koja vodi Nakladnički sektor. Zamolio sam ih da otkažu održavanje seminara s našim programom. TEB je nekad bio dio Narodnih novina, pa sam se nadao da ćemo to riješiti u tišini, priča nam Štahan.

– Gospodin Hodak mi je odgovorio pismom da je program sličan jer se radi o istoj temi, a zasnovan je i na istom zakonu pa je i to razlog zašto je sličan. Ponovo sam mu poslao mail. Međutim, naš je program i dalje u ponudi Narodnih novina na njihovom webu – kao njihov. U programu se ne navode nazivi poglavlja ni članaka iz Zakona o porezu na dobit, već je program razrađen prema našem znanju i dugogodišnjem iskustvu. Mi održavamo ovaj seminar već nekoliko godina i program je autorsko djelo TEB-ove savjetnice mr. sc. Ide Dojčić – kazao nam je Štahan koji kaže kako je TEB ‘stara firma’ koja posluje samostalno već 30 godina, ali je sa svojim programima već 70 godina na tržištu i imali su dosad već svakakvih situacija s konkurencijom.

Obično su se u ovakvim situacijama nalazili s manjim, novim i pomalo ‘outsajderskim’ tvrtkama. U tim slučajevima najčešće ni ne reagiraju kada vide što su napravili, ali ipak tome se nisu nadali od velike tvrtke poput Narodnih novina, prema kojoj imaju veliki respekt s obzirom da su bili u zajedničkom OUR-u u Jugoslaviji i njeguju poslovne i partnerske odnose. Upravo stoga TEB ne planira dizati tužbu, ali nadaju se kako će u Narodnim novinama ipak korigirati program.

– Držim da je jaka konkurencija poticaj da budemo još bolji. Međutim, nemam razumijevanja za nelojalnu konkurenciju, osobito kada nam konkurira s našim programom – zaključio je Štahan.

Nakon našeg poziva Narodnim novinama, čini se da je do nekih korekcija ipak došlo. Iako prepiska između Štahana i Hodaka traje više od tjedan dana i ništa se nije pomaknulo s mrtve točke, sve do naše intervencije. Nakon jutrošnjeg poziva Narodnim novinama, stigao je odgovor kako je ‘nakon ukazivanja TEB-a na sličnost programa, isti promijenjen i nalazi se na internetskim stranicama Narodnih novina‘.

Pozivajući se na dugogodišnju izdavačku praksu i usmjerenost da pravno obrazuju građane,. Dapače, uvjeravaju nas kako se teme na spornom seminaru obrađuju na jedinstven način.

– Kako bi proširili svoju djelatnost i na ekonomske teme, smatrajući ih usko povezanih s temama koje inače obrađujemo, Narodne novine d.d. započele su organizirati edukaciju na temu poreza, računovodstva kao i obrađivati navedene teme novim izdanjima pravne biblioteke. Zbog opsežnosti tema i složenosti istih upravo se obraćamo eminentnim stručnjacima koji nam predlažu teme, obrađujući ih na svoj jedinstven, autorski način. A sve teme koje se obrađuju, često se ponavljaju, budući da prate normativne aktivnosti, te se upravo temelje na pravnim institutima važećih propisa. Upravo radi navedenog, smatramo da je došlo do sličnosti u programima, budući da je sastavljanje prijave poreza na dobit propisano za sve porezne obveznike na jednak način (te je propisano Zakonom i Pravilnikom o porezu na dobit). No, kao što je ukazano, predavanja se izvode na jedinstven način, što predstavlja autorsko djelo (pa i izrada radnih materija, prezentacija i dr.) – izjavio je za Lider predsjednik Uprave NN-a Zlatko Hodak uz objašnjenje da radni materijali koji bi to dokazali, budući da se smatraju autorskim radom, nisu objavljeni javno.

Kao jamstvo da je program autentičan, Hodak ističe stručnjake koji provode program.

– Upravo stručnjaci s kojima surađujemo kao certificirani ovlašteni revizori i porezni savjetnici imaju svoj autorski pristup, način rada te dugogodišnjim iskustvom i svojim primjerima ostvarit će sasvim drugačiji pristup temama i institutima.

Smatramo da se navedeni programi razlikuju i smatramo da nema potrebe za otkazivanjem istog, barem ne iz navedenog razloga. Upravo temeljem ukazivanja na sličnost, prihvatili smo sugestije konkurencije, odnosno TEB-a, te smo isti izmijenili kako bi se ukazala i razlika i pristup u obradi teme, poručio je Hodak uz napomenu kako su baš kao i TEB otvoreni za kolegijalnu, etičnu i profesionalnu suradnju u budućnosti s obzirom na dugogodišnju tradiciju na sličnim poslovima.

– Program je tek letimično izmijenjen, to je i dalje naš program s našim konceptom, ali i to je nešto – zaključuje direktor TEB-a, koji također unatoč neugodnoj situaciji s Narodnim novinama i dalje u toj tvrtki vidi prvenstveno svog partnera i nada se kako će ovaj izgred izgladiti na najbolji mogući način – originalnim, izvorno napisanim programom Narodnih novina.

Komentari