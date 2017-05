Lider invest u Slavonskom Brodu: Bez proizvodnih investicija i izvoza stopa rasta neće biti veća od 1 posto

Lider invest danas je u Slavonskom Brodu. Drugi je to od četiri ovogodišnja investicijska foruma kojima Lider predstavlja projekt izbora najboljih proizvodnih investicija. Projekt Lider invest uvodno je predstavio glavni urednik Lidera Miodrag Šajatović, rekavši da je cilj prepoznati, promovirati i nagraditi najbolje proizvodne investicije i to one koje su okrenute prema izvozu.

– Bez pravih proizvodnih investicija Hrvatska će ostati na stopi rasta od 1 posto. Dok ne krenemo snažnije izvoziti neće biti dugoročnog rasta od 3 do 4 posto. Bez izvoza nema stope rasta – rekao je uvodno Šajatović.

Okupljene je pozdravio i Drago Čugura, predsjednik Županijske komore Slavonski Brod i rekao kako je bez značajnijih investicija nemoguće planirati brži rast Brodsko-posavske županije koja je po stopi BDP-a predzadnja u Hrvatskoj, iako investicije bilježe stalni rast i od 2011. do 2015. godine su utrostručene.

– Siguran sam da će današnji investicijski forum dati odgovore na pitanja kako brže i više financirati ovu županiju – rekao je Čugura. Govor je održao i Danijel Marušić, župan Brodsko-posavske županije koji je rekao kako njegovoj županiji nedostaju investicije i da je malo potrebno kako bi se određene prepreke investitorima otklonile.

U nastavku investicijskog foruma na okruglom stolu tražit će se odgovori na pitanja kako stvoriti poticajno investicijsko okruženje i pokrenuti novu proizvodnu investiciju, a čut ćemo i kakva je investicijska klima u Hrvatskoj.

