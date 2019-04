Majstori nabijaju cijene: Adaptacije stanova poskupjele najmanje 30 posto

Da smo prije samo nekoliko godina adaptirali stan ili uvodili centralno grijanje, prošli bismo jeftinije najmanje za trećinu, ako ne i više. Razgovarali smo s majstorima raznih profila jer nas je zanimalo koliko su se cijene promijenile unazad par godina.

Treba ipak reći da cijene variraju, ovisno na kojem području živite. Danas se cijena vodoinstalaterskih radova kreće između deset i 12 tisuća kuna ako želite počupati stare i instalirati nove cijevi i pipe. U to ulazi i razbijanje pločica, a do prije četiri godine ti su radovi koštali oko sedam tisuća kuna, no tada su već cijene rasle s obzirom da je par godina ranije cijena vodoinstalaterskih radova bila šest tisuća kuna. U sljedećim godinama, dakle, priča majstor s kojim smo razgovarali, cijena je polako rasla. Rekao je da je cijena ruku unazad četiri do pet godina porasla za dvije tisuće kuna, ali glavni razlog rasta cijena je kvalitetniji, ali i skuplji materijal.

KOLIKO KOŠTAJU RUKE Bojanje zidova i stropova (bijela boja, dva premaza, materijal i rad)

10 – 18 kn/m2 Polaganje keramičkih pločica standardnih dimenzija

70 – 130 kn/m2 Obnova parketa (brušenje, kitanje i dva premaza lakom)

70 – 130 kn/m2 Montaža prozora

300 – 500 70 – 130 kn/komadu Uvođenje centralnog grijanja sa plinskom peći i radijatorima

250 – 500 70 – 130 kn/m2 Postavljanje električnih instalacija

50 – 150 kn/m2 Montaža rasvjetnih tijela

30 – 70 kn/komadu Izvođenje vodovodnih instalacija

100 – 150 kn/m2 Postavljanje plinskih instalacija u kući od 150 kvadrata s deset radijatora (bakrene cijevi, razvod plina do plinske peći i štednjak u kuhinji)

13.000 – 25.000 kn Izvor: www.emajstor.hr

Doduše, majstor s kojim smo razgovarali kaže da je jedan od najskupljih u Zagrebu, no smatra da je i jedan od najboljih te da garantira za svoje radove.

– Može se naći i nešto jeftiniji, za tisuću do dvije tisuće kuna, ali danas puno teže nego prije nekoliko godina, a pravo da vam kažem, nisam siguran u kvalitetu tih majstora – kaže.

Slično se dogodilo i kad je u pitanju montiranje centralnog grijanja. Materijal je poskupio jer je puno kvalitetniji pa je dijelom to utjecalo na rast njegove cijene. Majstor s kojim smo razgovarali kaže da bi cijena za montiranje grijanja u stanu od 50 kvadrata bila šest tisuća kuna (za otprilike šest radijatora) ne računajući materijal, dok je prije tri do četiri godine ta cijena bila četiri tisuće kuna. No veli nam taj majstor da se ipak danas još može naći nešto niža cijena, ali puno teže, a kako vrijeme prolazi i fali majstora na tržištu, pitanje je hoće li se uskoro moći naći nešto jeftinije.

S druge strane, cijena uvođenja plinskih instalacija nije se puno promijenila. Ona je dosta visoka, jer kako reče jedan majstor, puno vare, i to mora biti precizno varenje, odgovornost je dosta velika. Konkretnije, cijena majstorovih “ruku” ostala je ista, a razlog je taj što je i prije falilo plinskih instalatera. Ovu zanimljivu informaciju potvrdila su nam dva majstora, ali usprkos tome danas će te ove radove u 50 kvadrata stana u kojem se za pretpostaviti koriste plinski bojler i električni šporet platiti ipak nešto više nego prije pet godina. Razlog je taj što su se pooštrila pravila koje je nametnula država, jer vam primjerice stručna osoba mora izraditi projekt koji će vas koštati između 1500 i 2000 kuna, što prije nije trebalo. Prije se moglo proći bez atesta dimnjaka, a danas se za to mora izdvojiti dodatnih 600 kuna. Osim ovoga, potrebno je platiti atest plinske instalacije (800 kuna), priključak na plinomjer za srednji tlak (2000 kuna ili za niski tlak 1200 do 1500 kuna), dok je sam plinomjer oko 3000 kuna. Dodatno će te još platiti instalaciju plina u šporet i u bojler – ukupno po tristo kuna, znači šesto kuna. Sumirajući sve ovo, uvođenje plina u stan koštat će vas devet tisuća kuna, ili nešto manje ako je u pitanju niski tlak, a prije nekoliko godina kad nije trebalo izraditi projekt i atestirati dimnjak, cijena je bila oko 6500 kuna.

Cijene niže u Zagorju i Slavoniji

Ove cijene vrijede za Zagreb, no gledajući cijelu zemlju, one ipak variraju. Primjerice, u Slavoniji ili Zagorju one su ipak nešto niže, no još poodavno nam je direktor jedne građevinske tvrtke rekao da mu se za projekte u Dalmaciji isplati dovesti majstore čak iz Zagreba, a da ne govorimo iz ostalih dijelova zemlje te da ih drži na stanu i hrani, nego da angažira majstore u Dalmaciji. Nešto slično nam je rekao i direktor jedne marketinške agencije iz Zagreba koja je vrlo konkurentna sa svojim cijenama za organizaciju evenata, nego što su to dalmatinske agencije.

No, pogledajmo kolike su cijene nekih poslova primjerice u Hrvatskom zagorju. Parketara ćete danas platiti 85 kuna po kvadratu, ne računajući materijal koji se kreće 280 kuna po kvadratu. Ovdje cijene nisu toliko rasle, primjerice “ruke” parketara već tri godine su toliko, a prije toga cijena je bila pet kuna manja, a isto tako i materijal. Ipak, sugovornik napominje da puno toga ovisi o materijalu s jedne strane (ovo je neka srednja cijena), a s druge strane, “ruke” parketara u Zagrebu će sigurno biti skuplje. Nije rekao koliko, ali pretpostavljamo da bi se mogle kretati najmanje sto kuna, ako ne i nešto više, dok je u Dalmaciji parketar dosta skuplji i od kolege iz Zagreba.

Vrlo je teško zapravo biti precizan, ali možda je za ilustraciju dobro pokazati omjer cijena keramičara u Zagrebu i sjevernom dijelu Hrvatske. Naime, za razliku od već spomenutih vodoinstalatera i montera centralnog grijanja u Zagrebu čije su usluge rasle dijelom i zbog skupljih materijala, kod keramičara su poskupile samo “ruke”, i to za duplo.

Prije tri godine je cijena kvadrata u Zagrebu bila deset eura (75 kuna), a danas dostiže i do 150 kuna, iako ima i onih keramičara koji naplaćuju stotinjak kuna, možda malo više. U Zagorju je pak cijena ostala na deset eura. Do prije četiri ili pet godina bila je neznatno niža, a otprilike se tako cijene kreću, kaže jedan majstor, i u Slavoniji.

U zadnje četiri godine i ruke električara poskupjele su za 20 posto i njihova je cijena u sjevernom dijelu Hrvatske danas oko 120 kuna za odraditi jedan poslić. Materijal je nešto malo poskupio, no i ovdje je ista priča kao i s parketarom, zagrebački su majstori skuplji, a dalmatinski još skuplji.

Soboslikari su ‘bezobrazno skupi’, kao i tesari

E, sad dolazimo do soboslikara koji su u Zagrebu u ovom trenutku ‘bezobrazno skupi’, kako veli jedan njihov kolega, također iz Zagreba. Za kvadrat krečenja traže i po 30 kuna, neki čak i 40 kuna (ne računajući materijal), a do prije samo dvije godine moglo ih se angažirati i za 15 ili 20 kuna. U Zagorju ta cijena kreće se 20 kuna, što znači da je tek neznatno porasla u odnosu na par godina ranije.

Zidar se u Zagorju plaća 90 kuna po kvadratu i ta se cijena kreće već godinama, a za tu vam cijenu nitko u Zagrebu ni u Dalmaciji neće doći. Ona je čak za 50 posto viša, kaže vlasnik jedne male građevinske tvrtke, mada priznaje da se može naći majstor i za 120 kuna, ali sve rjeđe. Prije nekoliko godina cijena je bila sto kuna u Zagrebu, dakle viša nego što je danas u Zagorju.

Najskuplji su zagrebački, istarski i dalmatinski majstori

Tesarski su radovi poskupili. Za kubni metar krovne konstrukcije danas u sjevernom dijelu zemlje platit će ljudi 1100 kuna, a prije dvije godine ti su radovi koštali tisuću kuna. Teško je reći koliko je u Zagrebu ili Dalmaciji, ali sigurno je skuplje. Kad su pak u pitanju krovopokrivači, u Zagorju će te ga naći za 70 kuna, što je neznatno više nego par godina ranije, no majstor s kojim smo razgovarali napominje da je materijal poskupio više nego majstorske ruke, i to za deset posto u zadnjih dvije godine. U Zagorju je za 15 posto skuplji i knaufer u odnosu na prije dvije godine i sad mu ruke vrijede na metru kvadratnom 70 kuna.

Ovo su otprilike cijene koje se kreću u Hrvatskoj. Možda bi ih najbolje bilo podijeliti na četiri područja. Kako smo čuli, u istočnom dijelu zemlje su najjeftiniji, nešto su skuplji u sjevernoj Hrvatskoj, dok su Zagreb, Dalmacija i Istra najskuplji i u tim dijelovima su cijene veće za najmanje 30 posto, često i dosta više, u odnosu na par godina ranije.

