Međimurski župan: Jedina prava reforma – 7,5 tisuća kuna plaće

Nositelj liste Hrvatske narodne stranke za EU parlament i međimurski župan, Matija Posavec, poručio je danas iz Trakošćana, gdje je bio na obilježavanju Praznika rada, da je jedina prava, istinska, gospodarska, demografska i svaka druga reforma u Hrvatskoj je da što više ljudi ima plaću 7,5 tisuća kuna neto.

Kako je istaknuo, pod hitno treba mijenjati činjenicu da u Hrvatskoj 73 posto radnika radi za manju plaću nego je hrvatski prosjek dok ih više od 80 posto u privatnom sektoru radi na određeno vrijeme.

– To su stvari koje treba mijenjati. U razgovoru s ljudima, jedina prava, istinska, gospodarska, demografska i svaka druga reforma u Hrvatskoj je da što više naših ljudi ima prosjek plaće 7,5 tisuća kuna neto – izjavio je međimurski župan.

Istaknuo je da se primanja radnika trebaju rasteretiti poreznih nameta, ali ne nauštrb poduzetnika, koje također treba rasteretiti bespotrebnih nameta.

– I poduzetnike treba rasteretiti bespotrebnih nameta, svih onih davanja koje daju, jer ako na kraju mjeseca poduzetnik radnika želi platiti sedam tisuća kuna, on njega košta gotovo 14 tisuća kuna i to nije dobro i to je ono što treba mijenjati – izjavio je Posavec.

Mišljenja je da to nije zadatak samo središnje vlasti nego da se za te vrijednosti treba zalagati i u Europskom parlamentu. Zaključio je da je stvaranje uvjeta za takvo značajno podizanje prosjeka plaće osnovna komunikacija u njihovoj kampanji još od početka veljače.

Uz Posavca na Trakošćanu je bio i potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar koji je naglasio da se HNS stalno bori za ljudska prava, a jedno od temeljnih ljudskih prava je, ističe, pravo na rad, ali i pravo na veće plaće.

Rast plaća u zadnje dvije godine je blizu 10 posto. Nismo još zadovoljni time. Plaće, posebno ovdje na sjeveru Hrvatske moraju biti veće. Intenzivno radimo na tome i samo preko Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja osigurali smo pet milijardi investicija u sljedeće dvije do tri godine u građevini, izjavio je Štromar.

Dotaknuo se i stambenog pitanja koje je, naglasio je, također veliko pravo građana.

Stambeno pitanje je isto jedno veliko pravo građana i mi se bavimo rješavanjem stambenih pitanja, posebno mladih. Do sada je preko POS-a i subvencioniranih kredita 13,5 tisuća mladih ljudi riješilo svoje stambeno pitanje. Do kraja iduće godine cilj je 20 tisuća, najavio je Štromar.

