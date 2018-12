Mirovinski fondovi: Domaći konzorcij za preuzimanje Agrokora nije loša ideja

Domaći mirovinski fondovi bili bi jako zainteresirani za Agrokor. Naime, ljubljanski dnevni list ‘Dnevnik’ plasirao je informaciju kako se u Hrvatskoj planira osnivanje domaćeg konzorcija koji bi preuzeo novi Agrokor.

Među mogućim članovima tog konzorcija, piše Dnevnik, spominju se Agrokorovi dobavljači – Adris grupa, Atlantic grupa, Kraš, Podravka, obitelj čileanskih Hrvata Lukšić i, po neslužbenim informacijama, hrvatski mirovinski fondovi.

Mirovinci zainteresirani

Ipak, mirovinci ne znaju ništa o novom konzorciju niti je bilo ikakvih razgovora na tu temu, kažu nam izvori bliski mirovinskim fondovima. Međutim, ideja im nije loša niti bi je odbacili u startu.

– Pregovora ni razgovora nije bilo. No, neću reći da je to loša ideja i da sam protiv toga – kaže nam naš izvor. Ističe kako je vjerojatno riječ o probnom balonu i tvrdi da to nužno ne bi bila loša zamisao.

– Štoviše, to bi bila jako dobra ideja – kaže nam drugi izvor.

Sredstva postoje

Prema posljednjem izvještaju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) u listopadu, mirovinski fondovi imaju 97,5 milijardi kuna imovine, od čega u gotovini imaju 5,67 milijardi kuna (2,33 milijarde u gotovini, a 3,34 milijarde kuna u depozitima).

Očekuje se da će u ovoj godini ukupna imovina obveznih mirovinskih fondova doseći 100 milijardi kuna.

Komentari