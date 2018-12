Munjiza: Nitko Konzum neće zvati Konzum plus, to je glup marketinški potez

Turbulentnu godinu iza sebe Agrokor završava praskom – tvrtke unutar grupe poslovat će s novim imenom, pa tako Konzum postaje Konzum plus, Ledo plus, Jamnica plus… Je li to dobar marketinški potez ili ne? Za mišljenje smo upitali Dragana Munjizu, uspješnog poduzetnika i menadžera i bivšeg predsjednika Uprave Konzuma.

– Konzum je par puta mijenjao ime – Konzum, Unikonzum, Konzum, ne vidim nikakvu razliku između Konzuma i Konzuma plus. Jasno je što se preimenovanjima želi postići, to je jedna marketinška poruka da će se sad raditi malo bolje, jedna suptilna dodana vrijednost i poruka dobavljačima, zaposlenicima i svima ostalima da je došlo do neke promjene, kaže Munjiza.

Sam odabir imena, iz perspektive marketinga, vidi kao vrlo loš, čak i, po vlastitim riječima, ‘glup potez’.

– Nitko Konzum neće zvati Konzum plus, a kamoli Ledo. Što uopće znači Konzum plus? Prije bih promijenio cijelo ime ili vratio Unikonzum jer Konzum plus stvarno ništa ne znači. Nitko to ime neće koristiti, a kamoli da bi se Agrokor zvao Agrokor plus, navodi Munjiza.

