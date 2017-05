Na dnevni red uvršten zahtjev da se dužnosti razriješi predsjednik i HDZ-ovi potpredsjednici Sabora

U napetoj atmosferi, nakon dvije stanke, Hrvatski sabor u utorak je u dnevni red uvrstio HDZ-ov, odnosno zahtjev 79 zastupnika, da se Božo Petrov razriješi dužnosti predsjednika Sabora, te SDP-ov da se razriješe trojica potpredsjednika Sabora iz redova HDZ-a, Sabor je potom počeo raspravu o Mostovim izmjenama Zakona o arhivima, pa su oporbeni, ali i dio HDZ-ovih zastupnika napustili sabornicu.

Tražit ćemo pojedinačno izjašnavanje o zakonu, najavio je Mostov Nikola Grmoja.

Petrov je opetovao da će Sabor u srijedu raspravljati o povjerenju ministru financija Zdravku Mariću, što je inicirao SDP.

U tom trenutku, ako u klupama bude 76 ruku koje će podržati ministra, u tom trenutku ćemo imati sjednicu Predsjedništva i “moju točku”, odgovorio je Petrov šefu HDZ-ova Kluba Branku Bačiću (HDZ) koji ga je po peti put danas upitao hoće li se i kada održati sjednica saborskog Predsjedništva na kojoj bi se dogovorio način rada s obzirom na krizu vlasti i zahtjeve za razrješenjima.

Poštovat ću sve članke Poslovnika i Ustava, danas moramo odraditi zakon o arhivima, niste se očitovali da vam je sporan, uzvratio je Petrov Bačiću.

Ne mogu se oteti dojmu da se želite dodatno obračunati s vašim koalicijskim partnerom, uzvratio je Petrovu Ivan Lovrinović (PH) kojemu je neshvatljivo da Petrov ignorira potpise 79 zastupnika za svojom smjenom.

Željko Reiner (HDZ) proziva Petrova da zlorabi demokraciju. Jasno je da vam je 79 zastupnika, apsolutna većina, iskazala nepovjerenje, da sam na vašem mjestu već bih tijekom vikenda dao ostavku, jer to bi bilo časno, poručio je Reiner navodeći da je sve ostalo – hoće li ministar Marić uspjeti dobiti 76 glasova protiv sebe, postoji li parlamentarna većina ili ne – irelevantno.

Grčevito se držite fotelje, spočitnuo je Petrovu koji to odbacuje i odgovara da je Most lani dokazao da mu nije do fotelja.

