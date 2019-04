‘Najbrži prst’: Požurite sutra u 9:00 po subvencije za elektromobile do 80.000 kuna

Priprema, pozor, sad! Nakon što je prošle godine u samo par sati građanima dodijeljeno 12 milijuna kuna za kupnju električnih vozila, sutra se odigrava još jedan Najbrži prst, a udjeli su ovaj put i veći. Na raspolaganju je čak 17 milijuna kuna za sufinanciranje kupnje električnog bicikla, četverocikle, skutere, motocikla ili vozila na hibridni ili električni pogon, pa tko prvi njegova djevojka na ili u novom e-vozilu.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sutra u 9:00 u Narodnim novinama objavljuje javni poziv za sufinanciranje kupnje električnih vozila građanima. Dodjeljivat će se do 40 posto bespovratnih sredstava za kupnju isključivo jednog novog vozila, koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nije bilo registrirano, odnosno u slučaju električnog bicikla, nije ranije bilo korišteno. Vozilo može biti kupljeno u Hrvatskoj, Europi ili svijetu, međutim treba biti registrirano u Hrvatskoj.

– Građani će moći dobiti do 80 tisuća kuna za električne automobile, do 40 tisuća za plug-in hibride automobile, uz uvjet da im je emisija CO2 manja od 50 g/km, do 20 tisuća kuna za električne skutere, motocikle i četverocikle na struju, dok će za električne bicikle biti dostupno do pet tisuća kuna Fondovih poticaja – pojasnio je direktor Fonda Dubravko Ponoš.

Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja zahtjeva za sufinanciranje u poštanskom uredu ili u pisarnici Fonda, pri čemu su oba načina dostave jednakopravna u pogledu redoslijeda zaprimanja i obrade, stoji u javnom pozivu, tako da ne treba računati da će sreće imati oni koji se na natječaj jave do kraja godine, koliko službeno i traje poziv.

Svi koji dostave potpunu dokumentaciju u okvirima raspoloživog budžeta od 17 milijuna kuna dobit će ugovor o sufinanciranju kupnje električnog vozila koji moraju realizirati u roku od godinu dana. Ponoš objašnjava da se produžetkom roka za iskorištenje odobrenih sredstava, koji je prošle godine bio šest mjeseci, išlo na ruku korisnicima jer se u praksi, s obzirom na rokove isporuke, taj period u nekim slučajevima pokazao kratkim.

Direktor Fonda predviđa da će za 17 milijuna dostupnih poticaja biti veliki interes. Prošle godine je sredstvima Fonda građanima sufinancirana kupnja oko 400 električnih automobila, bicikala i motocikla te plug-in električnih vozila, a ove godine će ih biti znatno više.

Inače, nakon ovog poziva ide i javni poziv za sufinanciranje punionice te onaj za kupnju električnih vozila za javni i privatni sektor.

