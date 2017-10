Nobilo o ‘procesu Agrokor’: Sve postaje užasno dosadno, uvijek ista priča

Odvjetnik Anto Nobilo smatra kako sad već postoji klasični modus operandi kad su u pitanju visokoprofitni procesi poput aktualne akcije Agrokor, javlja Novi List.

– Sve postaje užasno dosadno i užasno providno, kao da je netko napisao protokol postupanja u velikim predmetima. Stvari se odvijaju ne zato da bi to bilo u korist kaznenog postupka, već isključivo da bi se postigao medijski, odnosno javni efekt. Uvijek, pa i u ovom slučaju, imate policajce koji 48 sati prije uhićenja čuvaju zgrade i stanove onih koje će uhititi. Zatim imate policajce koji s novinarima dolaze u šest sati ujutro pa se to snima. Zatim ide izvještavanje iz sata u sat. Osumnjičenike se snima kad ih izvode iz kuće, snima ih se kad ih dovode pred suca, pa na kraju pred Remetincem. To je uvijek tako i sve je postalo apsurdno. Pogotovo kad je to očito u ovom predmetu, koji je drugačiji od slučajeva klasičnog kriminala, jer se u njemu svi dokazi nalaze u financijskim dokumentima, kaže Nobilo.

