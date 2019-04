Noćna mora majstori: Kad ne znaš odabrati majstora, peri suđe!

pišu Aleksandra Brzić i Edis Felić

Gotovo da nema čovjeka koji nije adaptirao stan, gradio kuću ili se odlučio na bilo koji manji ili veći građevinski pothvat, a da nije imao neko loše iskustvo s majstorima. Donosimo isposvijesti ljudi koji su imali neugodnosti, a iz razumljivih razloga htjeli su ostati anonimni.

Školovanje u zatvoru

Sljedeća priča gotovo da je humoristična. Naručitelji su, da bi prošli što jeftinije, posao ugovorili preko oglasnika, s malerom koji nema registriran obrt, nego radi ‘u fušu’. Moler im je rekao da se zove Siniša i da može već sutra početi raditi. Poručio im je da mu ličenje stana koji ima sve bijele zidove i koje samo treba ‘osvježiti’ nije nikakav problem i radovi će biti gotovi za najviše sedam dana. Cijena koju je predložio bila je više nego prihvatljiva, priča sugovornica, tako da su radovi počeli već sutradan. Stan je bio prazan (u njega su se trebali useliti odmah po završetku radova) i prva tri dana išlo je sve po planu, da bi problemi nastali četvrti dan.

– Došla sam nakon posla pogledati kako radovi napreduju, no, vidjela sam majstora kako sjedi na podu, puši i gleda u jednu točku. Sutradan je bilo isto, vukao se po stanu i nije se uopće mogao pokrenuti. Kolokvijalno govoreći, čovjek je ‘puko’. Nisam znala što učiniti, predložila sam da mu platim, dio, iako niti jedna prostorija nije bila potpruno gotova i da se u miru raziđemo. On je, pak rekao, da ništa ne brinem, da će mu za vikend doći kolega, kao ispomoć. Pitala sam zašto ne dođe danas, a on je odgovorio, zato što kolega izlazi za vikend. Odakle izlazi? Iz Lepoglave, kaže mi majstor i spremno dodaje, da su, zapravo, on i kolega, posao naučili u zatvoru i da mogu imati potpuno povjerenje u njihov rad, jer su već radili mnogim uglednim ljudima u gradu. Bilo mi je žao i pekla me savjest zbog nelagode jer nisam znala što me čeka za vikend, tako da sam ga, ipak, djelomično isplatila i zahvalila se na radovima. Moj majstor je vjerojatno bio više nego zadovoljan ishodom posla – priča kroz smijeh sugovornica.

Probudili kvart urlajući

Jednoj pak sugovornici nije do smijeha kad god se sjeti svoga iskustva s majstorom. Ona i suprug su bili dogovorili adaptaciju stana za 30 tisuća kuna i kao po običaju, u početku je sve teklo glatko, da bi nakon par dana zamolio pauzu jer je trebao nešto obaviti. Nastavio je s radovima, ali te ‘pauze’ su sve češće bile, više ih čak nije ni pitao, da bi najednom prestao dolaziti ne javljajući se na telefon. Rok završetka radova bio je tri tjedna i već je bio probijen, a supružnici su ga bjesomučno počeli zvati, no on se nije javljao.

– Jedno smo veče odlučili ustati u pet ujutro i otići mu kući, jer smo se bojali ako odemo kasnije, da ga nećemo naći. Popili smo muž i ja po rakijicu, došli smo na vrata, pozvonili, no nije otvarao. Onda sam počela lupati po njegovim vratima i toliko urlati da se moglo vidjeti kako se pale svjetla po susjedstvu. Znali smo da je i on ustao jer se čulo kretanje unutra, ali nije htio otvoriti. Trebalo je 15 minuta moga deranja da otvori vrata i pokunjeno se izvini izmišljajući razloge zašto danima nije dolazio – priča sugovornica.

Čovjek je ostao bez alata, nije mu isplaćeno deset tisuća kuna, a sugovornica i suprug su angažirali drugog majstora koji je završio posao.

Kad ne znaš odabrati majstora, peri suđe!

A što reći o jednom bračnom paru koji je tri tjedna čekao da mu majstor vrati dio od mašine za suđe koji je navodno trebao reparirati. Naš domaćin nam pokazuje mašinu i priča kako je problem nastao već u početku kad je dogovarao dolazak.

– Svaki put mi je govorio kako nema vremena, ‘ubi’ se od posla, ne stigne ni malu nuždu obaviti, a raspriča se sa mnom po pola sata. I sam sam kriv što mu nisam već nakon drugog razgovora otkazao – priča sugovornik.

Majstor se jednog dana ipak pojavio, izvadio dio iz mašine i rekao kako će to odnijeti na reparaciju i ponovo ugraditi. Supružnici su pitali kad će to biti, odgovorio im je za dan ili dva jer mora ići tamo i onamo, pa tamo…

Prošlo je već mjesec dana, majstor se više ni ne javlja na telefon, a naš domaćin priča kako je prisiljen suđe prati ručno jer mu je žena, kritizirajući ga zašto je tog majstora uopće angažirao, ljutito rekla: ‘Sad ćeš ti prati suđe!’

Komentari