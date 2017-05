‘Venue finder’: Novi iskorak za hrvatski poslovni turizam

Ususret najvećoj svjetskoj kongresnoj burzi IMEX u Frankurtu, Hrvatska je dobila novi alat za promociju kongresnog i poslovnog turizma.

Poslovna događanja, nakon nekoliko recesijskih godina, u Hrvatskoj su ponovno u uzletu. Na tragu popularnosti kao turističke destinacije, Hrvatska postaje sve traženija kao kongresna i event destinacija. Pored domaćih kongresa, konferencija i seminara, sve više međunarodnih organizatora događanja odabiru Hrvatsku kao atraktivnu lokaciju za svoje evente.

Na raspolaganju im je mnoštvo zanimljivih i kvalitetnih prostora, a od nedavno i potpuno redizajnirani alat za planiranje događanja u Hrvatskoj – portal PoslovniTurizam.com/CroatiaMeetings.com

-Prije šest godina, kada smo pokrenuli prvi specijalizirani medij i ‘venue finder’ovog tipa u Hrvatskoj, željeli smo na jednom mjestu objediniti ponudu hrvatskog poslovnog turizma i olakšati organizaciju evenata svim planerima događanja, od marketingaša i PR-ovaca, do poslovnih tajnica i predsjednika raznih udruženja. To je svakako bila novina u hrvatskoj kongresnoj industriji, u kojoj se godišnje organizira više od 8.000 različitih događanja. U međuvremenu su se dogodili neki novi trendovi, te je i kongresna industrija počela koristiti mnoge online alate, od mobilnih aplikacija i gadgeta do virtualnih evenata i web streaminga. Stoga će i nova generacija potpuno redizajniranog portala korisnicima pružiti kvalitetnije iskustvo, još više savjeta i podrške prilikom organizacije događanja, izjavila je Daniela Kos, voditeljica projekta.

Zanimljivo je bilo tijekom ovog razdoblja pratiti i upite za ponude upućene hotelima, kongresno-event agencijama i ostalim dobavljačima u industriji događanja. Do 80% takvih upita putem platforme PoslovnogTurizma/CroatiaMeetings dolazilo je od hrvatskih organizatora događanja iz tvrtki, udruga ili državne uprave, što je pratilo godišnje statistike Hrvatskog zavoda za statistiku, prema kojima je 70% svih skupova u Hrvatskoj bilo lokalnog karaktera.

Dubrovnik najinteresantniji

No, u zadnje dvije godine trend se polako okreće u korist međunarodnih organizatora kojima je Hrvatska postala itekako poželjna destinacija. Tako je od početka ove godine većina upita pristiglih putem platforme CroatiaMeetings.com bilo od strane međunarodnih korisnika, najviše iz Belgije, Njemačke, Nizozemske, Velike Britanije i ostalih zapadnoeuropskih zemalja.

U skladu je to s novim Akcijskim planom razvoja hrvatske kongresne ponude, prema kojem je strateški cilj da Hrvatska do 2020. postane jedna od najpoželjnijih europskih destinacija za manje i srednje poslovne skupove.

Budući da je zračna dostupnost važan čimbenik u organizaciji međunarodnih događanja, najveće zanimanje vlada za svjetski poznati Dubrovnik, zatim Zagreb, brzo rastući Split, te ubuduće i Šibenik, gdje se uskoro otvara prvi konvencijski centar u Hrvatskoj, kapaciteta za 1.500 sudionika.

Naša prekrasna obala dobar je mamac i za održavanje posebnih, tzv. poticajnih putovanja(insentiva) koje kompanije poklanjaju najvažnijim klijentima i zaposlenicima, a čiji je cilj oduševiti sudionike boravkom u luksuznim hotelima, kao i nezaboravnim te posebno osmišljenim iskustvima.

U idućih nekoliko godina očekuje se izgradnja nekoliko kongresnih centara u Hrvatskoj te ćemo tada moći ugostiti i događanja za više tisuća ljudi, koja ne donose koristi samo izravno uključenim dobavljačima, nego i gospodarstvu općenito.

Za usporedbu, kongresna industrija u Poljskoj sudjeluje s 1% prihoda u nacionalnom BDP-u, dok u Beču, jedom od vodećih kongresnih gradova svijeta, industrija događanja godišnje generira milijardu eura prihoda, što je udio od 3% u nacionalnom BDP-u.

U Hrvatskoj ne postoje egzaktni podaci o prihodima kongresne industrije, no znamo kako turistička industrija s preko 8 mlijardi eura prihoda čini 19% hrvatskog BDP-a, čiji sve važniji dio postaje i poslovni turizam, jedna od glavnih poluga cjelogodišnjeg poslovanja hotela i kongresnih prostora.

