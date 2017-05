Dinko Čutura novi ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva

Vlada je razriješila vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva Marija Stipančevića, a novim ravnateljem, temeljem provedenog postupka po raspisanom natječaju, imenovala je Dinka Čuturu.

>>>Z. Marić: Uskoro očekujemo izlazak iz procedure prekomjernog deficita

Na zatvorenom dijelu sjednice, Vlada RH imenovala je Ljubomira Majdandžića vršiteljem dužnosti direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na prijedlog Upravnog odbora Fonda i to do imenovanja direktora na temelju provedenog javnog natječaja, najduže do godinu dana.

Skupštini društva HŽ – Cargo d.o.o., Vlada je predložila opoziv dosadašnjeg predsjednika Uprave Danijela Krakića i člana Uprave Alena Ambrinca. Za novog predsjednika Uprave društva HŽ – Cargo d.o.o., a najdulje na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanje kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH, Vlada je Skupštini društva predložila imenovanje Željka Pokrovca.

Vlada je također Skupštini društva HŽ – Putnički prijevoz d.o.o., predložila opoziv dosadašnjeg direktora Roberta Frdelje te imenovanje Željka Ukića za novog člana Uprave – direktora društva HŽ – Putnički prijevoz, sukladno istoj uredbi.

>>>DORH-u odobreno 5 milijuna proračunskih kuna za utvrđivanje mogućih nepravilnosti u Agrokoru

Vlada je ovlastila državnu službenicu Dijanu Matić za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, do provedbe javnog natječaja za tu dužnost, a najduže do šest mjeseci. Razriješeni su dosadašnji i imenovani novi članovi Povjerenstva za rješavanje o žalbama, kao i dio članova Upravnoga vijeća Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Komentari