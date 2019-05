Odvjetnica Dora Ljevar objašnjava zašto OIB ordinacije mora biti različit od OIB-a liječnika

Lider je prije nekoliko dana objavio članak o manjkavosti zakonskog rješenja po kojem se privatnim ugovornim liječnicima onemogućuje poslovanje u slučaju privatnog financijskog kraha. Odvjetnica Dora Ljevar poslala nam je reakciju na članak koju prenosimo u cijelosti budući da iscrpno objašnjava kako zajednički OIB liječnika i ordinacije dovode liječnike u nepravedan položaj. No, kao što smo već i naglasili, nisu samo liječnici i njihovo poslovanje, već i pacijenti.

“Poslovni račun poslovnog subjekta se uvijek razlikuje od privatnog računa voditelja tog poslovnog subjekta, to se razlikuje u poreznom i u računovodstvenom smislu, ali kad govorimo o postupku ovrhe ta razlika nestaje jer FINA ovrhu provodi isključivo i jedino po ključu OIB-a. Na primjer, kad liječnik treba kupiti printer za ordinaciju, on će u trgovini tražiti izdavanje R1 računa radi pravdanja troškova poslovnog subjekta – ordinacije, a kad ide u trgovinu po kruh i mlijeko za svoju obitelj, on neće tražiti R1 jer to nisu troškovi poslovanja ordinacije.

S obzirom da po trenutnom zakonodavnom uređenju ordinacija ima isti OIB kao i liječnik voditelj ordinacije, u slučaju da dođe do pokretanja postupka ovrhe nad liječnikom, fizičkom osobom, automatizmom dolazi i do pokretanja postupka ovrhe nad ordinacijom, poslovnim subjektom, bez obzira koji je razlog pokretanja tog postupka ovrhe. Posljedica provođenja ovrhe je blokada privatnih računa liječnika te ujedno dolazi i do blokade poslovnog računa ordinacije zbog čega ordinacija ne može poslovati.

Nastala situacija bila bi drukčija od situacije u kojoj je neki ovršenik u radnom odnosu kod nekog poslodavca, jer u konkretnom slučaju umjesto blokade jedne osobe – liječnika, dolazi do blokade cijele zdravstvene ordinacije, djelatnika i svih osoba s njome povezanih, a kao najvažnije događa se poremećaj u cijelom zdravstvenom sustavu RH i u pružanju zdravstvene skrbi za gotovo dvije tisuće pacijenata, koliko ih ima jedna prosječna ordinacija primarne zdravstvene zaštite.

Sredstva HZZO-a nisu osobno primanje liječnika

Obvezni osiguranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, pacijenti, plaćanjem doprinosa tom Zavodu financiraju poslovanje ordinacije koje je u tom smislu u potpunosti ekonomski ovisno o Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i sredstva koja bivaju isplaćena na račun ordinacija koje pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu ne predstavljaju osobno primanje liječnika, već su to namjenska sredstva osigurana od strane Zavoda u svrhu provođenja primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za pacijente tog liječnika i te ordinacije.

Zbog ovakvog nespretnog zakonskog uređenja statusa ordinacija, ugroženo je pravo na kontinuiranu zdravstvenu zaštitu građana Republike Hrvatske kao obveznih osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

OIB ordinacije mora biti različit od OIB-a liječnika, fizičke osobe koja vodi tu ordinaciju, jer nije normalno da, zbog zakonodavnog uređenja kojim ordinacijama nije dana pravna osobnost, ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu 2.000 pacijenata ovisi o jednoj fizičkoj osobi i o privatnim ugovornim i drugim odnosima u koje ulazi izvan ordinacije i izvan svoje profesije. S obzirom da prosječna ordinacija vodi brigu o 2.000 pacijenata, koji obvezno plaćaju zdravstveno osiguranje HZZO-u kako bi ostvarivali svoje pravo na kontinuiranu zdravstvenu zaštitu, OIB ordinacije mora biti različit od OIB-a liječnika, fizičke osobe koja vodi tu ordinaciju, jer nije normalno da, zbog zakonodavnog uređenja kojim ordinacijama nije dana pravna osobnost, ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu 2.000 pacijenata ovisi o jednoj fizičkoj osobi i o privatnim ugovornim i drugim odnosima u koje ulazi izvan ordinacije i izvan svoje profesije.

Jedna uobičajena životna situacija bila bi da liječnik ima dijete koje želi kupiti vlastiti stan. Vaš liječnik, svojem djetetu bude jamac za kredit za stan, njegovo dijete ne može više plaćati banci kredit pa i vaš liječnik postane ovršenik kad dođe do pokretanja ovrhe. Zbog privatnog, obiteljskog odnosa vašeg liječnika, koji nema nikakve veze s vama kao pacijentom, doći će do blokade poslovnog računa ordinacije, što znači da ordinacija više ne može poslovati. Dolazi do potpunog raspuštanja ordinacije, liječnik i medicinska sestra/brat faktično gube svoju djelatnost, a vi kao pacijent morate pronaći novog liječnika i ordinaciju kad u sustavu fali liječnika više nego ikada prije.

Odgoda ovrhe kao zaštitni mehanizam u slučaju ordinacija potpuno beskorisna

U članku FINA je izostavila napomenuti da blokada poslovnog računa ordinacije i dalje ostaje čak i u slučaju ishođenja odgode ovrhe na sudu. Zbog specifičnog i površnog hrvatskog ovršnog sustava, pravni institut odgode ovrhe faktično ne može ispuniti svrhu za koju je zakonom propisan i predviđen.

Valja pojasniti zašto je odgoda ovrhe kao zaštitni mehanizam u slučaju ordinacija potpuno beskorisna. U slučaju da ordinacija na sudu uspije ishoditi odgodu ovrhe, to faktično ne mijenja ništa jer blokada poslovnog računa ostaje aktivna čak i kad je odgoda ovrhe dopuštena.

Naime, odgoda ovrhe po računima znači da se novčana sredstva, koja se iz HZZO-a slijevaju na poslovni račun ordinacije, i dalje drže potpuno blokirana na posebnom računu u FINA-i za vrijeme trajanja odgode ovrhe, ali da zbog ishođene odgode ovrhe neko vrijeme ne odlaze na račun ovrhovoditelja.

Odgoda ovrhe na novčanim sredstvima, bankovnim računima, se potpuno razlikuje od situacije u kojoj se provodi ovrha na kući jer samom odgodom ovrhe na kući nema prodaje kuće. Kuća se i dalje može koristiti i u njoj se može živjeti bez obzira što je blokirana, dok novac, namijenjen za pružanje zdravstvene zaštite pacijentima, biva prenesen s poslovnog računa ordinacije na poseban račun za odgode ovrhe u FINA-u, i stoji tamo potpuno neupotrebljiv i blokiran za cijelo vrijeme trajanja odgode ovrhe.

Ovršenik, u ovom slučaju ordinacija, opet nema mogućnost poslovati i pružati pacijentima zdravstvenu zaštitu jer namjenski novac, koji je ordinaciji uplatio HZZO, ostaje blokiran i zaplijenjen čak i kad sud prepozna ovu pravnu prazninu i pruži pravnu zaštitu ordinaciji odgodom ovrhe.

Tim više čudi komentar koji je HZZO dao u Liderovu članku, da bi nekim ugovorom bio zaštićen novac koji se isplaćuje na poslovne račune ordinacija za pružanje zdravstvene zaštite obveznim osiguranicima, jer je činjenica da ni ordinacija niti liječnik koji vodi ordinaciju nema nikakvu moć zaštititi poslovni račun ordinacije kad dođe do ovrhe. Svi liječnikovi računi imaju njegov privatni OIB pa tako i poslovni račun ordinacije na koji se slijevaju sredstva HZZO-a za pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. Kad dođe do ovrhe nad liječnikom, automatski se blokiraju svi računi koji nose njegov OIB, jer tako FINA provodi ovrhu, po ključu OIB-a, pa nije jasno kako HZZO nije upućen da liječnik nema apsolutno nikakvu moć da zaštiti novac koji je namijenjen pružanju zdravstvene zaštite pacijentima, i da to nema nikakve veze s odredbama ugovora o pružanju zdravstvene zaštite niti s nečime što piše u općim uvjetima.

Liječnici nemaju pravo ni otvoriti zaštićeni račun

Osim što namjenska sredstva za pružanje zdravstvene zaštite, koja HZZO uplaćuje na poslovni račun ordinacije, nisu izuzeta od ovrhe, FINA je izostavila napomenuti da liječnici spadaju u samostalne djelatnosti i tretiraju se u mnogočemu kao obrtnici, pa tako oni u situaciji ovrhe čak nemaju ni pravo otvoriti zaštićeni račun, na koji bi im primjerice bilo isplaćivano 2/3 prosječne neto plaće u RH, što je inače u situaciji ovrhe uobičajeno kako bi ovršenici mogli primati minimalna sredstva za život i egzistenciju.

