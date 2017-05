Opačić: Sabor je jedini kontrolni mehanizam Agrokora, izbori nisu najpametniji

Potpredsjednica Hrvatskog sabora, SDP-ova Milanka Opačić potvrdila je u srijedu Hini da unatoč obiteljskim problemima, sutra dolazi na glasovanje o opozivu ministra financija Zdravka Marića, te ocijenila nekorektnim napade nekih stranačkih kolega koji joj po medijima prijete izbacivanjem iz stranke ako sutra ne dođe u Sabor.

“Ja ću sutra doći, ali nekorektno je od mojih kolega koji su na mene sasuli paljbu u medijima i prijete da će me izbaciti iz stranke i to nakon dopuštenja predsjednika stranke Davora Bernardića da ne sudjelujem u radu Sabora ovoga tjedna zbog obiteljskih razloga”, izjavila je Milanka Opačić Hini.

Pojašnjava da je na sjednici Kluba zastupnika SDP-a rekla da se ovaj tjedan mora za brinuti za 76-godišnju majku nakon operacije, koja samo nju ima.

“Svi su to na Klubu čuli. Iako je predsjednik stranke rekao da je to opravdan izostanak, jutros sam u novinama naišla na paljbu svojih kolega da će me izbaciti iz stranke ako ne dođem”, kaže SDP-ova zastupnica dodavši da to mogu potvrditi svi članovi SDP-ova kluba zastupnika.

Voljela bi, kaže, da javnost zna istinu, da joj je majka bila na operaciji te da je morala biti s njom do kraja tjedna.

“Tražila sam dopuštenje i dobila ga od predsjednika stranke. Svi u Klubu znaju. Važno mi je da hrvatska javnost to zna jer nisam nikada bježala od nikakve odgovornosti”, kaže Opačić.

Opačić: Parlamentarni izbori u ovoj situaciji nisu nešto najpametnije, ali ako nema drugoga, ići ćemo na njih

Potvrdila je i da je jučer iznijela i neka svoja neslaganja s tajmingom izglasavanja nepovjerenja ministru financija Zdravku Mariću uoči lokalnih izbora. No, kaže Opačić, unatoč tome poštivat će odluku stranke, SDP-a.

Ponovno je upozorila da o Agrokoru ne ovisi samo 60 tisuća radnika kompanije Agrokor, nego 200 tisuća ljudi od svih povezanih tvrtki, naglasivši da je parlament, Hrvatski sabor, jedini kontrolni mehanizam za cijelo to stanje koje se događa.

“Po meni parlamentarni izbori u ovoj situaciji nisu baš nešto najpametnije, ali ako nema drugoga, ići ćemo na njih, nije problem”, kaže Opačić.

Po njezinu mišljenju, izglasavanje nepovjerenja ministru financija Mariću za sobom će povući ostavku premijera Andreja Plenkovića.

“Sasvim sigurno Plenković će u tom slučaju dati ostavku jer je stao s obje noge iza svog ministra i to bi svaki premijer napravio. Ako sutra Marić dobije crveno svjetlo, to je znak da Plenković mora dati ostavku i idemo na izbore”, rekla je Opačić.

