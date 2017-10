Oporba: Marić je ‘inficiran’, brojke loše, a povjerenstvo nužno

Opozicijske stranke u prvim reakcijama na revizijsko izvješće koje je podnio Vladin izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak naglasile su nužnost osnivanja saborskog istražnog povjerenstva, postavili pitanje odgovornosti ministra financija Zdravka Marića te zapitali je li Ramljak i protiv koga podnio kaznene prijave za nezakonito sastavljanje financijskih izvješća.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić na facebooku je napisao kako je Plenković umjesto 40 tisuća radnih mjesta u Agrokoru u travnju ove godine spašavao samo jedno radno mjesto – svog ministra financija”.

“Plenkovićev ministar je 26. siječnja ove godine tvrdio da je s Agrokorom sve u redu, a danas čujemo od Plenkovićevog povjerenika Ramljaka da su Agrokorove kompanije godinama poslovale s gubitkom. Plenkoviću, tko je lagao? Marić ili Ramljak?”, stoji u Bernardićevoj objavi.

Istaknuo je kako je ovo potvrda da istražno povjerenstvo za Agrokor treba početi s radom što prije, ali i još jedan dokaz da je Zdravko Marić odavno trebao prestati obnašati dužnost ministra financija.

Potpuno je jasno da je on inficiran onime što je radio u Agrokoru u vremenima kada su se ovakve stvari događale, a očito je to po gospodinu Ramljaku kulminiralo zadnjih godinu, dvije, dana. On je danas govorio o 2015. i 2016. od kojih je jednu godinu ministar financija bio Zdravko Marić, a godinu dana prije bio visokopozicioniran u Agrokoru, kazao je Gordan Maras.

Srame li se danas svi oni koji su dizali ruku za njegov ostanak i za opstanak ove Vlade? Treba pričekati konsolidirano izvješće o reviziji, kao i izvješće o radu otkada Agrokor vodi Ramljak. Jedno je jasno: Netko je lagao”, napisao je Bernardić.

PR-ovsko potenciranje ponedjeljka i ‘inficirani Marić’

Njegov stranački kolega Gordan Maras novinarima u Saboru je rekao kako smatra da bi bilo dobro da je Ramljak dao potpunu sliku odmah i da ne pušta da se to “ovako PR-ovski opet potencira do ponedjeljka”.

“Mislim da je sada svima u Hrvatskoj jasno zbog čega inzistiramo na povjerenstvu za Agrokor u Saboru”, rekao je.

Istaknuo je kako je sada vrlo jasno da se, kad imate ovako velike ispravke unutar same kompanije, postavlja pitanje kako to da ministar financija Zdravko Marić čitav niz godina nije primijetio nikakve oscilacije u izvješćima u koje je on kao makroekonomist i onaj koji je u kompaniji bio upućen jako dobro u brojke.

“Kada imamo ovakvo velike ispravke vrijednosti, uvijek se postavlja pitanje i odgovornosti onih koji su te vrijednosti prije potpisivali pa je moje pitanje za Ramljaka je li podnio i protiv koga kaznenu prijavu za nezakonito sastavljanje financijskih izvješća”, upozorava Maras.

Kada je riječ o kaznenoj prijavi Petrov očekuje da se s tim još više požuri i da se apsolutno sve izvede na čistac. Hoće li to napraviti gospodin Ramljak ili DORH prema kaznenoj prijavi koju sam podnio, sasvim je svejedno, ali je bitno da se na kraju prema svima bude pravedan i da nitko ne bude izvan zakona, rekao je.

Smatra da je Ramljak već danas trebao dati odgovore s obzirom na to da je govorio o deset milijardi kuna što je ogroman novac, jer ako je bila velika razlika u financijskim izvješćima onda mora netko biti odgovoran.

“Sada je vidljivo da nam treba istražno povjerenstvo, a zbog čega HDZ to ne želi još ne znamo. S druge strane se postavlja pitanje kako to ministar financija još uvijek sjedi u Vladi, a godinama nije primjećivao tako veliki nerazmjer u izvještajima koje je sigurno na visokoj poziciji u Agrokoru analizirao”, pita se Maras.

Ističe i da je Ramljak, ako su revizijska izvješća istinita, već trebao reagirati kaznenom prijavom.

Temelj budućnosti hrvatskog gospodarstva

Čelnik Mosta Božo Petrov ustvrdio je da su brojke koje smo vidjeli jako loše, ali će pričekati konsolidirano revizorsko izvješće.

Drago mi je da je Most nastupio odgovorno prije devet mjeseci i da smo nametnuli temu Agrokora, kazao je, dodavši da je transparentnost koja se danas događa u Hrvatskoj izuzetno pozitivna.

Ono što nije pozitivno je da se odlaže osnivanje istražnog povjerenstva u Saboru, jer je valjda danas svima u Hrvatskoj jasno da je to potrebno. Ako se zadrži transparentnost, onda to može biti temelj za budućnost hrvatskog gospodarstva. Vidjeli smo da postoje tvrtke, pogotovo u prehrambenom i proizvodnom sektoru koje mogu biti konkurentne i djelovati dobro na tržištu, ali nikada više na način na koji su prije radili nego zaista transparentno i čisto, rekao je Petrov.

Što se tiče kaznene prijave, ona je podnesena s naše strane, ističe Petrov.

Podsjetio je da je više puta istaknuo da su to napravili zato što nije mogao vjerovati da će se bilo što dogoditi.

“Da nije bilo naše kaznene prijave, ne biste danas imali bilo kakvih radnji u Agrokoru. Da nije bilo Mosta, Agrokor ne bi bio tema, i dalje bismo imali davanja iz HBOR-a kao u prosincu po 300 ili 400 milijuna kuna, i na takav način bi se krpalo”, smatra.

Što se odgovornosti ministra Marića tiče, Petrov napominje da je Most bio taj koji je upozoravao, štoviše, izašao je iz Vlade jer su smatrali da Zdravko Marić ne može biti ministar zbog svega onoga što je znao i što se događalo u Agrokoru.

HNS ocjenjuje da je napravljeno puno dobrih poteza, ali i onih loših, što je rezultiralo time da je kompanija zapela u velike financijske probleme. 0Kako je do toga došlo i tko je za to odgovoran istražit će mjerodavna državna tijela i institucije koje će, utvrde li se nepravilnosti, u konačnici postupiti sukladno zakonima Republike Hrvatske’.

Danas se vidi da smo bili u pravu. Ministar Marić je morao znati sve što se događa i ne mislim da se izuzeo iz cijelog tog procesa, što se vidi i iz izjava gospodina Todorića, i zbog toga ne bi trebao biti ministar financija, zaključuje Petrov.

Konfuzno izlaganje

Ivanu Lovrinoviću iz stranke Promijenimo Hrvatsku na prvi pogled izvješće izgleda loše.

“Ovo izlaganje je bilo konfuzno, tako da mi kao čovjeku koji se bavi ekonomijom treba neko vrijeme da to ‘raščijam’, to je kad uzmete vunu u kojoj ima svega pa to raščijate da je očistite”, pojasnio je.

Smatra da ovdje ima dosta nabacanih podataka, a i dalje ne znamo uzroke ili razloge koji se kriju iza tih brojki.

“Treba vidjeti cjelovite izvještaje, zato se sada ne usuđujem davati definitivnu ocjenu dok sve bolje ne proučim. Ovo što je izneseno izgleda vrlo negativno i optužujuće, ali postoje različite metodologije ili standardi pri revizijama. Ove izjave i rezultate ne uzimam zdravo za gotovo jer je pitanje kojim su se standardima služili”, suzdržan je Lovrinović.

Hrvatska narodna stranka oglasila se priopćenjem ističe da joj je najvažnije buduće poslovanje Agrokora.

Nadamo se da će izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak postupati racionalno, u duhu dobrog poduzetnika, a na dobrobit razvijanja koncerna, svih njegovih zaposlenika i hrvatskog gospodarstva općenito. Smatramo da njegov rad treba ubrzati, kako bi sve bilo završeno u planiranom roku, uz poseban naglasak na vraćanje dugova svim dobavljačima, spašavanje radnih mjesta, te očuvanje hrvatske poljoprivrede i industrijske proizvodnje, kažu u HNS-u.

Što se tiče Agrokora HNS ocjenjuje da je napravljeno puno dobrih poteza, ali i onih loših, što je rezultiralo time da je kompanija zapela u velike financijske probleme. “Kako je do toga došlo i tko je za to odgovoran istražit će mjerodavna državna tijela i institucije koje će, utvrde li se nepravilnosti, u konačnici postupiti sukladno zakonima Republike Hrvatske”, stoji u priopćenju.

