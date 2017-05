Petrov: Čist sam pred Bogom i hrvatskim narodom

Predsjednik Mosta Božo Petrov, koji je u četvrtak dao ostavku na dužnost predsjednika Hrvatskog sabora, izjavio je kako je njegova uloga bila zaštititi dostojanstvo Sabora te da da je čist pred Bogom i hrvatskim narodom, dok je HDZ te njegova predsjednika i premijera Andreja Plenkovića optužio da su parlament pretvorili “u cirkus i političko tezgarenje”.

“Moja uloga kao predsjednika Sabora bila je zaštititi, koliko god je to moguće, dostojanstvo i rad te institucije i to sam radio do zadnjega trena, a Andrej Plenković i HDZ su se potrudili da pokušaju pretvoriti ovu instituciju u političko tezgarenje i trgovinu, jer očito im je trebalo 75, 76 ruku da zaštite neke druge osobe, neke druge gazde”, poručio je Petrov novinarima u Saboru, istaknuvši da za njega “gazda” može biti samo hrvatski narod koji je birao sastav parlamenta.

“Andrej Plenković i HDZ su u ovome svemu pokušali napraviti cirkus od svih institucija. U takvom cirkusu ja neću sudjelovati”, naglasio je.

Imamo predsjednika Vlade koji laže da ima većinu

Petrov vjeruje da će hrvatski građani shvatiti kakvog predsjednika Vlade imaju. “Imamo predsjednika Vlade koji u ovom trenutku laže da ima većinu, pa kaže da nemamo većinu, danas kaže da je to potpuno nebitno pitanje. Dakle, imamo osobu kojoj je bitna i stolica i moć, očito moć da se zaštite svi oni koji su sudjelovali u onome što se događalo oko Agrokora i svih drugih pitanja”, rekao je Petrov.

Upozorio je i na današnje glasovanje o Zakonu o HNB-u, protiv kojeg je bila većina zastupnika, a koji predviđa ulazak državne revizije u tu središnju nacionalnu banku. “Danas su HDZ-ovci pokazali da ne žele reviziju u HNB-u. Onda se zna čije su oni sluge, čiji su poslušnici i tko je njihov gazda”, istaknuo je.

“Ja se u ovom trenutku osjećam čist, pred Bogom i hrvatskim narodom jer sam do zadnjeg trenutka štitio njihove interese”, dodao je.

HDZ-u je, smatra Petrov, bitno samo da prebrode do drugog kruga lokalnih izbora, pri čemu ocjenjuje da će “još neki pretrčati u njihov tabor”. Najavio je da će sudjelovati u radu Sabora kao saborski zastupnik, ali da ne može biti na čelu institucije od koje su, kako je kazao, HDZ i Plenković, napravili tržnicu.

Na upit novinara da razjasni svoje tvrdnje o političkoj trgovini, poručio je da treba pogledati današnje glasovanje u Saboru, izjave zastupnika i promjene glasovanja u zadnja 24 sata, te da će onda sve biti jasno.

Glasovanje Sauche može objasniti Plenković

Za glasovanje bivšeg SDP-ovca Tomislava Sauche koji je podržao ministra financija Zdravka Marića, predsjednik Mosta je kazao da “to može objasniti Plenković”.

Ponovio je da bi najpošteniji za hrvatske građane bili novi izbori, na kojima bi građani ocijenili premijera Plenkovića i sve što je radio u proteklih mjesec dana, od zaštite ministra financija, otpuštanja trojice Mostovih ministara i druge poteze. “Da sam na mjestu Andreja Plenkovića, minimalno časno bi bilo izaći pred hrvatske građane i reći želim da me ocijenite”, istaknuo je Petrov.

Što se tiče samoraspuštanja Sabora, poručio je kako je odgovornost na zastupnicima za sve što će se događati u državi nakon drugog kruga izbora. “HDZ traži spas za ovu Vladu, jer znaju što bi im se dogodilo na novim izborima”, rekao je i dodao da Most može surađivati ako će biti partner, ali ne ako će “HDZ glumiti gazdu”.

“Jedino što je Plenković govorio zadnjih 15 dana je ‘ja i moja Vlada'”, rekao je Petrov te ustvrdio kako to nije ponašanje partnera, pa Most na taj način ne može surađivati.

Na upit hoće li graditi partnerstvo sa SDP-om, odgovorio je kako političke stranke moraju preuzeti odgovornost žele li ovakvu Hrvatsku, te da je nebitno s kim će surađivati koja politička stranka koje, rekao je, ne bi trebale kalkulirati, već biti odgovorne prema građanima.

Danas su pale maske, a sutra će i dodatno pasti

Za razgovore kod predsjednice Republike, koji su zakazani u petak s čelnicima parlamentarnih stranaka i ostalim zastupnicima, kazao je kako očekuje da će se pokazati parlamentarna većina. “Danas su pale maske, a sutra će i dodatno pasti”, poručio je.

“Pazite što ćete napraviti za dva do tri tjedna, jer ono s čim se predstavljaju i HDZ i neke druge stranke nije ono što će napraviti”, apelirao je Petrov na hrvatske građane.

