Petrov: Plenković me izigrao, danas je po meni Vlada pala

Predsjednik Mosta Božo Petrov je u četvrtak navečer, nakon što je popodne dao ostavku na dužnost predsjednika Sabora, prozvao premijera Andreja Plenkovića da ga je izigrao, iako je Most, kako je rekao, bio pouzdan partner HDZ-u te uvijek obrazlagao svoje mišljenje i najavljivao postupke, nasuprot Plenkoviću koji se, tvrdi, ni sat vremena pred sjednicu Vlade nije udostojio reći koji će potez povući, a sada obmanjuje hrvatsku javnost.

‘Danas je po meni Vlada pala, a sva ova trgovina koja će se nastaviti, sva ova lobiranja, ucjene što će se događati i sve ono što nas čeka iza drugog kruga izbora, to je ono što birači trebaju imati na umu kada budu išli na izbore’, rekao je.

“Nisam naivan, uvijek sam u stanju nekome pružiti mogućnost, priliku za normalnu suradnju i ona će trajati dok se ne dogodi trenutak u kojem to netko ne izigra, a to je ovaj put napravio Andrej Plenković. To je njemu na obraz. To ne govori o naivnosti nečijoj, to govori o potpunom gubitku obraza pred cijelom hrvatskom javnosti. Danas se Andrej Plenković čak usudio reći da je njemu potpuno nebitna većina u Hrvatskome saboru, dakle upravo ona većina, ona institucija koja mu je dala povjerenje da uopće može postati predsjednik Vlade. Danas je on za njega potpuno nebitan. Prije tjedan dana je rekao da ima parlamentarnu većinu, pa je rekao da sklapa parlamentarnu većinu, danas mu je ta parlamentarna većina nebitna. Danas mu ministarstva, četiri ministarstva vode državni tajnici. Znači njemu je nebitno ni tko vodi ministarstva”, izjavio je Petrov za HTV-ov Dnevnik.

Naglasio je kako se osjeća potpuno čisto i pravedno te pošteno pred cijelom hrvatskom javnosti, jer je “apsolutno svaki put bio vrlo korektan partner”. “Mi smo uvijek govorili HDZ-u i naše mišljenje i naše buduće postupke koje ćemo raditi, tako da smo mi gospodinu Plenkoviću i rekli tjedan dana prije sjednice Vlade koji je naš stav i obrazložili mu ga, isto tako i dva dana pred sjednicu Vlade. Gospodin Plenković se čak ni sat vremena pred sjednicu Vlade nije udostojio reći koji će njegov potez biti. Toliko o tome koliko je bio partner”, poručio je.

Upitan znači li to što je dao ostavku na dužnost predsjednika Sabora priznanje poraza, istaknuo je kako je jučer tijekom cjelodnevne rasprave, do dugo u noć ostao sjediti na predsjedavajućem mjestu i voditi sjednicu, jer mu je bilo važno da svi građani “vide da sve maske padnu”, kako u Hrvatskome saboru, tako i u Vladi.

“Da nisam bio na predsjedavajućem mjestu, ne bi došlo ni do ovog glasovanja, a Andrej Plenković bi još lakše zavarao sve građane Republike Hrvatske time što bi odgodio sve ovo, prebacio za drugi krug gdje će mu biti teško sklopiti koaliciju s onim saborskim zastupnicima, onim političkim strankama koje baš birači HDZ-a i ne vole”, ustvrdio je Petrov.

Istaknuo je kako je današnje saborsko glasovanje pokazalo da premijer Plenković obmanjuje cijelu hrvatsku javnost, od koje skriva da Vlada nema mogućnosti niti potvrdu u Saboru da je u stanju upravljati državom.

“Danas je po meni Vlada pala, a sva ova trgovina koja će se nastaviti, sva ova lobiranja, ucjene što će se događati i sve ono što nas čeka iza drugog kruga izbora, to je ono što birači trebaju imati na umu kada budu išli na izbore”, rekao je.

Od saborskog Odbora za Ustav i Poslovnik očekuje da utvrdi je li ispravno, je li pravno točno da neki potpredsjednik koji je biran iz parlamentarne većine prije nekoliko mjeseci uistinu onaj tko može upravljati Hrvatskim saborom.

“Vi kada imate situaciju u kojoj je predsjednik Hrvatskoga sabora spriječen ili ne može odrediti zamjenu, kao što je to danas, onda bi to trebali raditi potpredsjednici iz parlamentarne većine. Budući da se upravo danas dokazalo da nema parlamentarne većine, odnosno da ovi potpredsjednici koji su izabrani prije par mjeseci jednako više nemaju legitimitet jer nema te parlamentarne većine, isto je kao što sam ja danas dao ostavku na ovo mjesto jer ne želim raditi cirkus na bilo kakav način od Sabora kao što to radi gospodin Plenković od Vlade. Taj odbor sutra treba donijeti mišljenje na koji način razriješiti parlamentarnu krizu u koju nas je doveo HDZ”, istaknuo je Petrov.

Most je inicijativom za samoraspuštanje Sabora, kazao je, pružio mogućnost zastupnicima da tako odluče ukoliko smatraju da su za njih najpošteniji izbori, “kao što su to za cijelu hrvatsku javnost”. “Hoće li to saborski zastupnici potpisati ili ne, to pitajte njih”, poručio je.

Upitan što će u petak na razgovorima na Pantovčaku reći predsjednici Republike Kolinda Grabar-Kitarović, koja je na sastanak pozvala sve zastupničke klubove i zastupnike, čelnik Mosta je odgovorio: “Mislim da predsjednica Republike Hrvatske, s obzirom na sve ono što sam danas rekao u medijima, zna cijelu sliku. Dakle, reći ću joj ono sve što sam rekao vama i drugim medijima”.

