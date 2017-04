Plenković: Ministrima koji nisu u stanju dati povjerenje kolegi nema mjesta u mojoj Vladi

Premijer Andrej Plenković, u izvanrednom je obraćanju javnosti iz Banskih dvora, obrazložio svoju odluku da tri ministra MOST-a, Dobrovića, Orepića i Šprlju, razriješi dužnosti.

– Moja politička misija imala je temeljni cilj da u hrvatskom društvu i institucijama vlada stabilnost, konsenzus, rad i odgovornost za boljitak svih hrvatskih ljudi. Bila je osobna odluka doći iz Bruxellesa u Hrvatsku, zbog situacije u kojoj se tada našao HDZ i Hrvatska, rekao je uvodno Plenković te nastavio: – Od tada smo formirali korektnu i poštenu koalicijsku vlast s MOST-om i pripadnicima manjina. Nakon što sam prikupio 91 potpis u Saboru, potporu za program i ministre koje sam osobno odabrao da budu članovi Vlade, predsjednica mi je povjerila mandat premijera. U svom radu, svakoga dana, na apsolutno jednak način sam komunicirao sa svim ministrima u Vladi, bez obzira jesu li iz MOST-a ili HDZ-a. Odnosi unutar Vlade bili su dobri, no u političkom životu događaju se nepredviđene stvari.

– Imali smo situaciju s ministrom Barišićem. Kolege iz MOST-a nisu glasovali na tu temu, u Saboru, i to je bilo dobro. U ovom trenutku kada je došlo do situacije izglasavanja nepovjerenja ministru Mariću, što je potaknula oporba, imali smo vrlo jednostavnu i temeljnu situaciju, odnos povjerenja. Ukoliko ja kao Predsjednik Vlade odbacujem inicijativu oporbe za izglasavanje nepovjerenja ministru i stavim to na glasovanje na Vladu, očekujem konstruktivan i kolegijalan stav ministara Vlade. Toga danas nije bilo, povjerenje je prešlo u nepovjerenje, iznio je Plenković.

– Tu za mene nema više nikakvih dilema, ministri koji nisu u stanju dati povjerenje kolegi ministru nemaju mjesta u mojoj Vladi. To bi napravili i drugi, poručio je i dodao kako je uvjeren da će Vlada HDZ-a uspjeti opstati.

– Moja je politika politika odgovornosti i osigurat ću stabilnost institucija, vlasti, postići političke dogovore, nastaviti trendove gospodarskog rasta i razvoja, čemu je kroz Nacionalni plan reformi, rast BDP-a, smanjenje duga, deficita, fiskalnu konsolidaciju, pozitivne ocjene kreditnih agencija, doprinio i ministar financija Zdravka Marić.

Uoči izvanrednog obraćanja javnosti, predsjednik MOST-a, Božo Petrov, odluku da smijeni tri ministra jer nisu podržali ministra financija Zdravka Marića, nazvao je ishitrenom.

– Za smjenu ministara supotpis treba dati predsjednik Sabora. Ishitrena odluka, to što je pokušao razriješiti ministre. Povest će se rasprava u Saboru. U ovom trenutku Vlada nije stabilna, u ovom trenutku za stabilnost Vlade odgovoran je predsjednik Vlade. On je odlučio razriješiti tri ministra koji iza sebe imaju rezultate, zato što mi ne možemo poduprjeti ministra Marića, rekao je Petrov novinarima.

Međutim, na Petrovu izjavu Plenković je odgovorio rekavši kako nema nikakvih pravnih prepreka u ovlastima premijera da smjeni ministre Vlade kojoj je na čelu.

– Nema nikakvih pa ni pravnih dilema mogu li ministri biti razrješeni. Mogu. Ja ih mogu razriješiti bez bilo čijeg supotpisa. HDZ će ostvariti parlamentarnu većinu i nastaviti rad ove Vlade. HDZ bio korektan i otvoren prema MOST-u ali ovo je situacija u kojemu ne možemo biti u sitom brodu, ukoliko jedan od partnera ne pruža ruku. Sve ovo događa se i prije mogućnosti ministra Marića da iznese svoje stavove i argumente, protive onim argumetima koji su izneseni u inicijativi da ga se razrješi dužnosti, rekao je Plenković koji je odgovornost za novonastalu situaciju prebacio isključivo na MOST.

U razgovoru za N1 razumijevanje za ovakav potez premijera iskazao je Radimir Čačić.

-Rutinska igra partikularnih stranačkih interesa. Premijer nije imao apsolutno nikakav drugi izbor. Mogao bi se pretvoriti u krpu ili smjeniti ovu trojicu ministara, rekao je u razgovoru za N1 Radimir Čačić.

Dodao je kako MOST-u, HNS-u i SDP-u izbori u ovom trenutku ne odgovaraju.

– Čini mi se da je osnovna logika MOST-a da im je puno bolje provesti vrijeme u opoziciji, pozicionirati se u desnici, dodao je Čačić i posebno apostrofirao ministra Dobrovića čijim je imenovanjem ministrom energetike, kako je rekao, bilo kakav napredak Hrvatske tom sektoru, praktički onemogućen.

Istovremeno, Plenković je na upite novinara hoće li formirati vlast uz pomoć ruku HNS-ovaca, rekao kako ima većinu i bez njih. Iz te stranke ponovili su kako Marić nema njihovu podršku.

– Titanik Vlade udario je u najveću santu do sada, i teško da će ovo preživjeti. Međutim Vlada vlada dok ima 76 ruku u saboru. HNS neće prihvatiti nikakvo preslagivanje. Vlada koja nema podršku u saboru mora se povući i raspisati nove izbore. Što se tiče pitanja na kojemu je ova Vlada pukla, ministar Marić nema potporu liberala zbog svega što je napravljeno. HDZ ima veliku odgovornost obrazložiti svoju odluku i provjeriti imaju li potporu u tome ili nam slijede novi izbori, rekao je HNS-ov Goran Beus Richembergh.

Oglasio se i predsjednik SDP-a, koji je nastojao ukazati na povezanost ministra Marića i Tomislava Karamarka, ali na direktno pitanje novinara, o kakvoj se to povezanosti radi, interesnoj, kriminalnoj, političkoj, nije konkretno odgovorio.

