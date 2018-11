Plenković: Porast procjene povećanja BDP-a poticaj je za daljnje rasterećenje poduzetnika

Premijer Andrej Plenković izrazio je u četvrtak zadovoljstvo jesenskim ekonomskim prognozama Europske komisije (EK), koja je podigla procjenu rasta hrvatskog gospodarstva u ovoj godini na 2,8 posto, s prethodnih 2,6 posto, a za sljedeću godinu na 2,8 posto, s prethodne procjene od 2,5 posto.

“Mislim da je to jako dobro. To su rezultati trendova iz drugog kvartala ove godine i pokazuje da smo doista održali taj trokut fiskalne konsolidacije, poticaja rasta i investicija, odgovorne politike. Mislim da nam je to svima poticaj da radimo još više i da dalje rasterećujemo hrvatske poduzetnike koji najviše doprinose rastu našeg gospodarstva, posebno našim izvoznicima”, rekao je Plenković u Helsinkiju, gdje je sudjelovao na kongresu Europske pučke stranke.

“Stoga smo između ostaloga bili u Kini u proteklih nekoliko dana, gdje je predsjednik Xi Jinping otvorio jednu novu stranicu kineske trgovinske politike nakon nekoliko godina izrazito strelovitog gospodarskog razvoja. On je na konferenciji u Šangaju poslao poruku da žele uvoziti iz Hrvatske, to je šansa za hrvatske kompanije. Drago mi je da je HGK doveo veliki broj hrvatskih gospodarstvenika u Šangaj, gdje sam otvorio ured HTZ-a, da gledamo na globalno tržište kao šansu za razvoj hrvatskog gospodarstva”, rekao je Plenković.

Europska komisija u četvrtak je podigla procjenu rasta hrvatskog gospodarstva u ovoj godini na 2,8 posto, s prethodnih 2,6 posto, ocijenivši da je iznenađujuće snažan rast u drugom tromjesečju najavio solidan rast u cijeloj godini. U najnovijim procjenama Komisija je povećala i prognozu rasta gospodarstva u 2019. godini na 2,8 posto, s prethodnih 2,5 posto. Tako bi u 2019. bruto domaći proizvod (BDP) konačno trebao dosegnuti pretkriznu razinu, dok bi se u 2020. rast mogao usporiti na 2,6 posto.

Kako se navodi u izvješću, nakon slabe tromjesečne izvedbe na kraju 2017., realna stopa rasta BDP-a u prvoj polovini ove godini dobila je na zamahu, dosegnuvši u drugom tromjesečju 1,1 posto u odnosu na prvo tromjesečje.

U drugom je tromjesečju ubrzan i rast na godišnjoj razini, na 2,9 posto, s 2,5 posto u prvom kvartalu.

U procjenama Komisije navodi se da potrošnja kućanstava ne pokazuje znakove usporavanja, da je podržana pozitivnim trendovima u zapošljavanju i plaćama.

