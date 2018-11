Plenković: Vlada će odlučiti o podizanju minimalne plaće

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u četvrtak da će na sjednici Vlade odlučiti o podizanju minimalne plaće u Hrvatskoj.

“Prije dolaska u Sabor dogovorili smo još jednu važnu odluku koju ću sutra ujutro najaviti na Vladi, a to je nova odluka o podizanju minimalne plaće u Hrvatskoj. To će biti jedna bitna poruka za što dostojanstveniji život i onih koji imaju najmanje plaće u Hrvatskoj, uz odgovarajuće kompenzacijske mjere poslodavcima”, rekao je Plenković nakon sjednice saborskog Kluba HDZ-a.

Dodao je i kako su na sjednici raspravili sva pitanja vezana uz proračun i amandmane na njega.

Plenković je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je iza njih porezna reforma, da će sutra u u drugo čitanje ići paket zakona o mirovinskoj reformi te će se zaokružiti svi akti važni za usvajanje bitne reforme vezane uz Državni inspektorat i spajanje niza agencija.

“Ide dio strukturnih reformi, proračun je u okviru onoga što smo predvidjeli u smjernicama, dizanje minimalne plaće, dobar dogovor s sindikatima javnih i državnih službi, rast od 2,8 posto u trećem kvartalu i, s aspekta onoga što mi je bitno, mogu reći da idemo u dobrom smjeru”, istaknuo je Plenković.

Besplatni udžbenici na vagi

Na pitanje kako komentira najavu zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića da će od iduće godine predložiti Hrvatskom saboru besplatne udžbenike i za srednjoškolce, a odmah iza Nove godine i zagrebački model aktivne demografske populacijske politike, uključujući i roditelja-odgajatelja, premijer je odgovorio da taj zahtjev nije vidio. Dodao je i kako nema amandmana na proračun koji se tiče financiranja besplatnih udžbenika svima, već postoji jedno razumijevanje da bi to bilo dobro.

Plenković je rekao i da će po tom pitanju učiniti da model koji će riješiti to pitanje bude takav da se zna koliko to košta, zašto toliko košta, što se točno i kome kupuje i slično.

“Lijepo je imati nešto besplatno i dostupno svima. No, je li to u cijelosti pravedno i dobro – moram priznati da nisam siguran u to. Moramo sve to skupa pažljivo odvagati da ne napravimo stvari koje i u drugim zemljama nigdje nisu tako jednostavno i lagano riješene”, poručio je.

Premijer je na pitanje je li vlada učinila kakve pravne korake godinu dana nakon presude BiH šestorki odgovorio da se rade konzultacije s branjenicima i da su napravljene stručne podloge, ali nije želio ulaziti u detalje.

