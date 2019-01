Poduzetnici će moći besplatno koristiti državne nekretnine za koje nema interesa

Vlada izmjenom Uredbe o poticanju ulaganja pokušava neaktivnu državnu imovinu staviti u funkciju. Riječ je nekretninama u vlasništvu države, za koje nema i do sada nije bilo interesa. To su prazni poslovni prostori kojima upravlja Ministarstvo državne imovine, a koje nitko do sada nije htio ni kupiti ni unajmiti. Ovim izmjenama Uredbe, Vlada zapravo besplatno daje te prostore na korištenje poduzetnicima uz nadu da će ih oni u godinama kasnije ili kupiti ili plaćati najam za njih.

Uz nekoliko manjih izmjena u samoj Uredbi, Vlada je nadodala cijeli novi set pravila – Potpora za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine te Postupak i metodologija izračuna vrijednosti državne potpore te metodologija izračuna vrijednosti neaktivne državne imovine.

– Riječ je o davanju u zakup neaktivne državne imovine za nove projekte ulaganja. Ovom se uredbom preciznije propisuju procedure podnošenja prijave za korištenje potpore za ulaganja, sadržaj godišnjeg izvješća te se propisuje dio dokumentacije koju će biti moguće dostavljati Ministarstvu gospodarstva i elektroničkim putem – rekao je Darko Horvat, Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta na prvoj ovogodišnjih sjednici Vlade. Ističe kako se ovim izmjenama propisuje postupak prijave, odobravanja i korištenja potpore za gospodarsko aktiviranje neaktivne državne imovine kao nove potpore u okviru sustava potpora za ulaganje te se detaljnije definira neaktivna imovina u vlasništvu države na koju se ta potpora može odnositi.

– Isto tako, definira se i postupak i metodologija utvrđivanja izračuna vrijednosti državne potpore u obliku davanja u zakup neaktivne državne imovine bez naknade te izračuna kupoprodajne vrijednosti neaktivne imovine po isteku ugovora o davanju u zakup bez naknade a u slučaju sklapanja ugovora o kupnji iste. Odredbe prijedloga uredbe usklađene su sa Europskom komisijom – zaključio je Horvat.

