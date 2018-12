Pogođene adventske poruke: Jedna čašica rakije dobra je za cirkulaciju, ostale su dobre za živce

‘Ki nima dela si ga najde’, ‘Ča si pa z mendule’, ‘Vero si štabel’, ‘Jedna čašica rakije na dan dobra je za cirkulaciju, ostale su dobre za živce’, ‘What happens in Zagreb, stays in Zagreb’, ‘Tko pita ne skita’ – samo su neke od poruka koje krase božićnu čaroliju na zagrebačkom Adventu s bogatim mirisima kuhanog vina, fritula, kobasica i ‘poderanih gaća’.

Za stručno kreativno mišljenje o adventskim sloganima upitali smo agenciju Bruketa&Žinić&Grey. Copywriter iz te agencije Vanja Činić analizirao ih je pomno te zaključio da su poruke pogođene, a evo i zašto.

Poruka ‘Jedna čašica rakije na dan dobra je za cirkulaciju, ostale su dobre za živce’, kako veli Činić, je narodna izreka koja poručuje kako je alkoholizam kod nas prihvatljiv, čak poželjan.

– Poruka nije tendenciozna i u potpunosti mijenja komunikacijsku paradigmu. Svaki se ljubitelj radlera s okusom avokada i loših eufemizama može naći u tome. Pogotovo ako se radi o viljamovki – objasnio je Činić.

‘Tko pita ne skita’

– Poruka na prvu zvuči vulgarno, pomalo passé i seksistički, zbog subliminalne igre riječima ‘skita’ i ‘kita’), ali zapravo je stvar vrlo promišljena. Zašto? Figure it out. (Hint: nema veze s feminizmom) – rekao je Činić.

Poruku ‘Mala kućica, ali velika srca’ opisao je kao plemenitu poruku kojom se želi reći da nije sve u veličini, već u darežljivosti.

– Bio ti mlad ili star, ružan ili lijep, glup ili pametan, tijekom blagdana veličina zaista nije važna. Bitno je da imaš veliko srce – poručio je Činić.

Besramni plagijat

‘Što se dogodi u Zagrebu, ostaje u Zagrebu’

– Besramni plagijat popularnog slogana sjevernokorejske turističke zajednice: ‘What happens in Pyongyang, stays in Pyongyang’. No ova očita kopija u sebi sadrži i subliminalnu poruku: “Ono što Miki napravi u Zagrebu, ostaje u Zagrebu – objasnio je Činić.

Romantika na zagrebačkom Adventu

Kreatori Adventa mislili su na sve. Pa čak i na romantične duše, koje mogu posjetiti ‘Najvišu točku Adventa’, romantično mjesto na malom uzdignutom platou gdje se nalazi mali bar s pogledom na katedralu u pozadini i citatom ‘Kada Zagreb se zabijeli, samo tebe moje srce želi’. Vjerujemo da je već je puno ‘selfija’ na tom mjestu ‘opaljeno’.

Najbolje fritule?

A gdje su najbolje fritule? Prema natpisu na jednoj kućici – ‘Najbolje fritule by Boba i Mario’, dalo bi se zaključiti da su tamo najbolje fritule, no samo par koraka dalje nalazi se kućica s natpisom ‘Još bolje fritule’. Dobra fora, pa provjerite sami.

I za kraj, u samom atriju Klovićevih dvora sve posjetitelje čeka ‘Šećer na kraju’, zona za slatkoljupce s kućicama koje vrve čokoladnim specijalitetetima.