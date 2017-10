Porezni dužnik: Todorić zaboravio platiti porez na svoje troškove

Izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak izjavio je da je Agrokor čak i preplatio porez. To je vjerojatno točno kad je u pitanju porez na dobit, ali porez na dohodak Agrokor tek treba platiti za vlasnika Ivicu Todorića i članove njegove obitelji. Revizijom poslovanja te tvrtke otkriveno je da su Ivica Todorić i obitelj veliki dio privatnih troškova prebacili na tvrtku, što nije sporno, rekao je Ramljak, ali jest sporno što nisu prikazani i što nije posebno obračunan porez na njih.

Nije sporno što je obitelj Ivice Todorića velik dio privatnih troškova prebacila na tvrtku, ali sporno je što ti troškovi nisu prikazani i što na njih nije obračunan porez.

To tvrdi i nekoliko ovlaštenih poreznih savjetnika, napominjući da su propisi o porezu na dohodak i o porezu na dobit i u takvim slučajevima precizno regulirani jer ako vlasnik tvrtke ili pak član uprave i njihove obitelji imaju ekonomsku korist od tvrtke (plaćanje troškova), to se smatra primitkom u naravi.

Primjerice, ako je direktoru tvrtka platila ljetovanje 50 tisuća kuna, na to se moraju obračunati svi porezi i doprinosi. Za direktora ili radnika taj se trošak tretira kao plaća ili drugi dohodak u naravi (ovisno o tome je li zaposlen u tvrtki). Plaća podliježe plaćanju doprinosa (u 2016. i 2015. godini 20 posto plus 17,2 posto) i poreza na dohodak (plaća 12, 25 i 40 posto) ovisno o mjesečnoj poreznoj osnovici. Ako je pak riječ o drugom dohotku, porez je 25 posto. Kad je riječ o vlasniku tvrtke, u poreznom se smislu to smatra ‘izuzimanjem’. Kod ‘izuzimanja’ riječ je o privatnim troškovima vlasnika koji kad se prebace na tvrtku postaju za vlasnika vrsta dohotka od kapitala.

Inače, osim izuzimanja u dohodak od kapitala ubrajaju još dividende, kamate… U 2015. i 2016. izuzimanje se oporezivalo poreznom stopom od 40 posto uvećano za prirez. No također je važno da izuzimanje nije porezno priznat rashod pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit, tj. ne priznaje se kao trošak kojim bi tvrtka umanjila porez na dobit.

Za izuzimanja te za plaću i drugi dohodak u naravi propisana javna davanja trebalo je platiti posljednjeg radnog dana u mjesecu u kojemu je fizičkoj osobi obavljena isporuka dobra ili usluge i toga dana Poreznoj upravi dostaviti obrazac JOPPD na kojemu se izvještava o ostvarenom primitku te o obračunanim doprinosima i porezu na dohodak. Budući da ništa od toga nije napravljeno, ne stoji Ramljakova tvrdnja da je Agrokor porez preplatio.

