Povećanje minimalca poduzetnike će stajati 138 milijuna kuna u 2019.

Vlada je danas digla minimalnu plaću za 2019. godinu sa 2770 kuna na 3000 kuna. U Uredbi koja stupa na snagu 1. siječnja minimalac se u bruto iznosu diže sa 3.439,80 kuna na 3750 kuna.

To je dobra vijest za 37.000 zaposlenih koji su sad na minimalcu, i za sve one koji primaju manje od 3000 kuna, ali dramatična za poduzetnike, pogotovu one u radno intenzivnoj tekstilnoj industriji u kojoj su najniže plaće, pa i najviše zaposlenih na minimalcu.

To povećanje od 250 kuna u neto iznosu poslodavca košta 310 kuna po zaposlenom na mjesec, odnosno oko 3720 kuna na godinu. Drugim riječima, dizanje minimalca poduzetnike će u 2019. godini stajati 11,5 milijuna kuna na mjesec, odnosno 138 milijuna kuna.

Komentari

Pratite Lider na društvenim mrežama linkedin instagram