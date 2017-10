Predsjednica: Spremna sam posredovati između Sberbanke i hrvatskih institucija

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u četvrtak u Moskvi kako ne bi željela da Agrokor opterećuje odnose Hrvatske i Rusije te da je spremna posredovati između Sberbanke i hrvatskih institucija koje rješavaju pitanje tog koncerna.

– Ja bih voljela da to pitanje ne opterećuje međudržavne odnose Hrvatske i Rusije, jer to nije međudržavno pitanje. To je korporativno pitanje, i riječ je naravno o funkcioniranju tržišnog gospodarstva, ali okolnosti su takve, rekla je predsjednica u izjavi novinarima na marginama rusko-hrvatskog gospodarskog foruma.

>>>Gospodarski forum u Moskvi okuplja 90 hrvatskih i 245 ruskih tvrtki

Premijer Andrej Plenković rekao je u srijedu navečer u RTL Direktu da se nada kako su razgovori Grabar-Kitarović s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom išli za tim da Sberbank kao jedan od najvažnijih vjerovnika promijeni politiku i aktivno se uključi u proces restrukturiranja i nagodbe jer u banci o tom procesu imaju sve informacije. Zamoljena da to komentira, predsjednica je odgovorila da je razgovarala s Putinom o Agrokoru i da mu je pojasnila hrvatske stavove.

– Naravno, ja osobno ne sudjelujem u rješavanju tog pitanja, dakle ne mogu pregovarati ni o kakvim modusima kako će se to riješiti, ali spremna sam posredovati kako god mogu u razgovorima između Sberbanka i ovlaštenih institucija koje to rješavaju, istaknula je.

>>>Izloženost Agrokoru: Sokol Marić pokrenuo predstečajni postupak zbog duga od 142 miliijuna kuna

Također je rekla da je glavni cilj Lex Agrokora bio osigurati stabilnost gospodarstva i spriječiti da dođe do domino efekta.

Što se tiče uključenosti hrvatske države u to pitanje, Agrokor ostaje privatna kompanija, ona nije nacionalizirana i prema tome država ne može na sebe preuzeti odgovornost, ponovila je Grabar-Kitarović. Također je naglasila da dugovi Agrokora ni na koji način ne mogu pasti na leđa hrvatskih poreznih obveznika.

– Međutim, očito je da proces mora krenuti u pravcu da se zadrži i stabilnost kompanije, s naše strane stabilnost hrvatskog gospodarstva, da se izbjegnu bilo kakve nedoumice i omogući konstruktivno sudjelovanje Sberbanke u procesu koji je pred nama, kazala je.

Ona smatra da će nakon zadnjih izvješća revizije u Agrokoru i postupaka pravosudnih tijela u RH, u Sberbanci početi raspravljati o tome što se događa.

Medvedev za redovan i pragmatičan dijalog

Zamoljena da komentira poziv što ga je uputila Rusiji na suradnju s Inicijativom triju mora, Grabar-Kitarović je rekla da je to neformalna inicijativa, platforma na kojoj se razmatraju konkretni projekti u kojima može sudjelovati bilo tko.

– Ne radi se o tome da bi Rusija sudjelovala na našim sastancima, već ako su zainteresirani za ulaganja u konkretne energetske, gospodarske i druge projekte, naravno sve su investicije dobrodošle sve dok su čiste.

Naglasila je i kako joj je važno što Rusija “podržava teritorijalnu cjelovitost i suverenitet BiH”.

>>>Putin dočekao Grabar-Kitarović u Sočiju

Drugog dana službenog posjeta Ruskoj Federaciji hrvatska predsjednica sastala se u Moskvi s ruskim premijerom Dmitrijem Medvedvom. Tijekom polusatnog razgovora Dmitry Medvedev je naglasio važnost 25 godina diplomatskih odnosa između dviju zemalja te 25 godina odnosa i prijateljstva Zagreba i Sankt Peterburga, grada u koji Grabar-Kitarović sutra putuje.

Medvedev je naglasio da je potreban “redovan pragmatičan dijalog” čega je nedostajalo posljednjih godina. S time se predsjednica složila, kazavši da su odnosi bili zapostavljeni.

Grabar-Kitarović sastala se i s poglavarom Ruske Pravoslavne Crkve (RPC) Kirilom i kazala da Rusija i Hrvatska prepoznaju važnost dijaloga crkava i nužnost zaštite kršćana u svijetu.

>>>Grabar-Kitarović: Hrvatska može ojačati suradnju Rusije i EU

– U vjerskim zajednicama vidim partnere u jačanju pozitivnih društvenih vrijednosti u današnjem svijetu, izloženom posljedicama ratnih razaranja i migracija, ali i krizama koje proizlaze iz gubitka univerzalnih duhovnih vrijednosti, kazala je predsjednica uoči susreta s Kirilom.

Istaknula je kako u Hrvatskoj, u Crikvenici, postoji ruska pravoslavna crkva svetog Nikole, izgrađena 1924. Kako hrvatska država podupire obnove crkava i crkvenih kompleksa, uključujući i pravoslavne, obnovom ove crkve mogla bi početi i liturgija Ruske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, kazala je.

Komentari