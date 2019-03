Prodaja automobila pala 6,9 posto, prodavači još nisu zabrinuti

U prva dva mjeseca u Hrvatskoj je prodano 10.645 automobila, što je pad od 6,9 posto. Prema podacima Promocije plus u siječnju je prodano 7.098 novih vozila, 5,9 posto manje nego u siječnju 2018., dok je u veljači prodano njih 3.547, uz pad od 7,6 posto.

– Dijelom je to rezultat povećanog interesa kupaca zbog zakonskih promjena koje su dovele do pada cijena automobila početkom 2018. pa se u ostatku godine ne očekuje nastavak negativnih trendova – objašnjava Hrvoje Paver tajnik Udruženja trgovine motornim vozilima i dijelovima HGK, dodajući kako bi još jedna značajna promjena mogla utjecati na tržišna kretanja. Riječ je o novom izračunu emisija ispušnih plinova zbog kojih je cijena novih automobila ipak nešto porasla.

– Prelazak na tzv. korelirani NEDC način obračuna ‘trošarina’ povećao je cijene vozila. One su intervencijom Udruženja trgovine motornim vozilima HGK opet smanjenje, ali nije uvažen prijedlog Udruženja o smanjenju penalizacije prema CO2 – istaknuo je Paver, uz napomenu da bi to bi mogao biti razlog nastavljanja trenda pada prodaje ukoliko se on nastavi i u ožujku.

– I dalje vjerujem u stabilne trendove tržišta osobnih vozila u Hrvatskoj, ali ne i neko značajnije povećanje prodaje. Do eventualnog rasta bi moglo doći u drugoj polovini godine kada bude izvjesnija situacija vezana uz nove obračune PPMV-a (posebni porez na motorna vozila) po novom, strožem WLTP standardu (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) – zaključuje Paver.

Komentari