Puhovski: U pozadini je nešto drugo, nije tragedija ako Vlada padne

Politički analitičar Žarko Puhovski s dozom opreza tumači današnje izjave Mostovih i oporbenih političara u Hrvatskoj, jer, ističe, iz njih proizlazi kako “očito postoji nešto što nam još nije rečeno”.

Naime, Puhovski odbacuje tvrdnje smijenjenog ministra unutarnjih poslova Vlahe Orepića kako je odluka premijera Andreja Plenkovića da smijeni tri Mostova ministra udar na ustavni poredak Hrvatske. Nije uvjeren niti u tvrdnje Mostovih zastupnika u Hrvatskom Saboru da tim potezom Plenković štiti ministricu gospodarstva Martinu Dalić, pa čak niti da je posrijedi isključivo obrana ministra financija Zdravka Marića.

– U ovom trenutku za sve sudionike hrvatskog političkog života najbolje bi bilo da se ponašaju po načelu “karte na stol”. Ne vjerujem kako Plenković ovim potezom štiti Martinu Dalić, ali mi se niti ne sviđa postupak premijera da smijeni ministra koji glasa na sjednici Vlade protiv, ako je Vlada kolektivni organ. U tom kontekstu, to mi nalikuje tezi DORH-a u suđenju Ivi Sanaderu, koja glasi, što premijer odluči, Vlada radi, rekao je politolog.

“Stanje šoka”, privilegirane informacije

Dosadašnje istupe Bože Petrova Puhovski je povezao sa stanjem šoka, koje je tek danas popustilo, pa je Most odlučio tek danas ući u konfrontaciju sa HDZ-om. Nejasnim drži izjavu Bože Petrova, čija su, kolokvijalno rečeno, tri ministra smijenjena, kako Most neće rušiti Vladu iz koje su izbačeni. Jednako nejasnima drži i izjave predsjednika HNS-a Ivana Vrdoljaka, koji je rekao kako će podržati nastojanja HDZ-a da se Petrova razriješi dužnosti Predsjednika Sabora.

– Petrova će rušiti, ali novoga predsjednika Sabora neće pomoći odabrati. Što to znači? Ja se nadam da on to nije mislio, ali prema ovome ispada da zagovara ukidanje funkcije Predsjednika Sabora, razmatra istup HNS-ovog čelnika, Puhovski. Također, neodgovorenim je ostalo i pitanje odakle Mostov Nikola Grmoja zna kada je zadnji puta bio učinjen nadzor Porezne uprave u Agrokoru.

– I prije formiranja ove Vlade, nazvao sam je neretvanskim Konzumom, upravo zbog Mosta i Marića. Meni se tada činilo sukobom interesa imenovati ministrom financija nekoga tko je radio slične poslove u privatnoj korporaciji, ali drugima to nije bilo bitno. Odakle Grmoja zna kada je porezna bila u nekoj privatnoj firmi? Vidite, to je situacija kada ljudi koji to ne bi smjeli, koriste privilegirane informacije za rješavanje unutarstranačkih sukoba, dodaje Puhovski koji se slaže kako nisu sve okolnosti zbog kojeg je nastala ova politička kriza u potpunosti jasne. Naime, Puhovskom pitanje ukupnog poreznog duga Agrokora, mogući sukob interesa Marića kao nekoć Agrokorovog čovjeka, implikacije da je Dalić potrebna zaštita, sve to ne otkriva suštinu, razloge, povode i ciljeve političkih poteza jednako pozicije i opozicije.

– HNS koji želi srušiti Petrova, SDP koji nije oštro reagirao na nepotrebno ružne istupe Premijera u odnosu na Bernardića, Petrov koji nešto zna ili hohštaplira? U ovom trenutku ne možemo razumjeti zašto se tako ponašaju, jer se o tim stvarima, stvarnim razlozima političkih sukoba, ne razgovara, ističe Žarko Puhovski.

Borba za redoslijed rasprava

U narednih nekoliko dana, prema Puhovskom, svjedočiti ćemo borbi za redoslijed rasprava u Saboru, a nad čime Petrov i dalje ima kontrolu.

– Stvar je u tome da Petrov, kao predsjednik Sabora, manipulira dnevnim redom te da će nastojati na dnevni red prvo staviti raspravu o izglasavanju nepovjerenja ministru financija Zdravku Mariću, potom izglasavanje nepovjerenja Vladi, a tek na kraju raspravu o njemu, pojašnjava. Međutim, krene li se tim redoslijedom, izglasa li se nepovjerenje ministru Mariću, to će značiti i pad Vlade, a nakon čega slijedi raspisivanje izbora, kako sada stvari stoje, tek u jesen.

– Pad Vlade nije nikakva tragedija. Reperkusije ove političke krize bit će jasne nakon lokalnih, a možda i parlamentarnih izbora. Sigurno je, međutim, kako će porasti nepovjerenje birača, a što se gospodarstva tiče, to je dobro rekao Velimir Šonje. U periodu nakon pada Vlade Tihomira Oreškovića, kada nije bilo Vlade, smanjio se deficit države. Tako je bilo i u Belgiji, ali nije da zagovaram pad, već želim reći kako nije tragedija ako Vlada padne. Čini mi se da je sve ovo bura u čaši vode, rekao je Puhovski.

