Pupovac: Manjine nemaju interes u rušenju lidera ‘proeuropskog HDZ-a’

Potpredsjednik i saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac ustvrdio je u utorak kako je izjava Milijana Brkića prekršila nekoliko odredaba hrvatskog Ustava i protivna je člancima barem dvaju zakona, ali i dodao kako u ovom trenutku SDSS nije onaj koji će ljuljati Vladu.

“Izjava Milijana Brkića je, kao što kažu predstavnici HHO-a, prekršila nekoliko odredaba hrvatskog Ustava i protivna je člancima barem dvaju zakona”, rekao je Pupovac za Dnevnik Nove TV te dodao kako se u vezi s time čuo s premijerovim suradnicima, no da želi da sadržaj tog razgovora ostane među njima.

Na upit podržava li i dalje Plenkovićevu Vladu, nakon tog Brkićevog istupa, Pupovac je odgovorio kako je Brkić očito mislio da je u Srbiji pa da od tamo govori, ali i dodao – “ja sam tu”. “Čudi me da je zaboravio da sam s njime prije nekoliko dana sjedio na nekoliko vrlo važnih sastanaka u Hrvatskom saboru”, dodao je.

“U ovom trenutku SDSS nije onaj koji će ljuljati Vladu. Manjine nisu one koje će stavljati bilo svoje osjećaje, bilo svoje interese na izborima ili se na bilo koji način upustiti u avanturu rušenja Vlade”, poručio je Pupovac.

Na novinarsku tvrdnju da bez manjina Plenković ne bi imao 76 ruku, Pupovac je ponovio kako su manjine sastavni dio koalicijske vlade te naglasio da im nije interes da ruše premijera koji želi voditi proeuropski HDZ i ojačati proeuropsku politiku koja je u Hrvatskoj bila na snazi od 2000. do 2015., i to je ono što mi smatramo da je bitno.

“Svjesni smo svih rizika koje to nosi sa sobom i da mi nismo dovoljni da bismo sačuvali stabilnost, pogotovo ne dugoročnu funkcionalnost vlade, ali sasvim sigurno nećemo biti među prvima koji neće dati priliku da se očuva jedna takva politika koja je od interesa za manjine, ali i za sve građane Hrvatske”, rekao je Pupovac.

Na tvrdnju da je za RTS Pupovac i prije Plenkovića najavio veću rekonstrukciju Vlade i da će se mijenjati HDZ-ovi ministri, Pupovac je odgovorio kako to nije najavio, a potvrdio je kako je bio izjavio: “Vlada će biti rekonstruirana, ministri koji nedostaju bit će popunjeni, ako će biti potrebno, i obilnije od neophodnog broja i to je nešto pred nama koji činimo većinu”.

“Mi ne znamo tko će još činiti tu većinu. Sasvim je jasno da bi vlada mogla biti stabilna da mora imati više od 76 ruku u Hrvatskom saboru, i još adekvatnu podršku, kako bi mogla dugoročno funkcionirati kao stabilna vlada…Kad se bude raspravljao o tome kako će se izvesti konsolidacija vlade, među onima koji sada čine većinu, i ako dođe do toga da tih bude još, povest će se razgovor o svemu”, rekao je.

Tko je rekao da me Brkićeva izjava ne smeta?

Pupovac smatra i da nije problem u tome što je rečeno nego tko je rekao.

“Problem nije u tome što je rečeno. Kao što vidite iz izjave Milijana Brkića, problem je u tome tko je rekao. Drugim riječima, ako ljudi misle da jedan zastupnik nacionalnih manjina, pa makar bio i u šestom mandatu u Hrvatskom saboru, nema pravo da iznese svoje mišljenje o tome kakve su mogućnosti pred nama, to je onda vrlo, vrlo zabrinjavajuće”, rekao je Pupovac.

Na pitanje smeta li ga to da i dalje surađuje s HDZ-om, odgovorio je protupitanjem : “Tko je rekao da me ne smeta?

“To sasvim sigurno nije poticaj za suradnju i nije poticaj za rješenje krize vlade. Ali, kao što smo znali i do sada prevladavati sve ono što je potrebno prevladati da bi se očuvale vrijednosti i ciljevi koje želimo postići, uvjeren sam da ćemo to postići i u ovom slučaju”, ustvrdio je Pupovac.

Ne zanima me mjesto potpredsjednika Vlade

Niječno je odgovorio na upit zanima li ga mjesto potpredsjednika Vlade.

“Mene od 2003. netko stalno postavlja na mjesto potpredsjednika Vlade, ali nemam interesa za to. To čine oni koji bi htjeli s mojim imenom zakomplicirati i kontaminirati političku scenu”, rekao je Pupovac.

Na pitanje zanima li SDSS to mjesto, rekao je da nisu razgovarali uopće o tome, već o tome kako spriječiti da politička kriza postane nekontrolirana i kako konsolidirati većinu u Hrvatskom saboru te omogućiti da se dođe do razgovora o tome kako će ubuduće izgledati Vlada.

Upitan hoće li uvjet za to biti micanje HOS-ove ploče u Jasenovcu, Pupovac je rekao da to nije uvjet već civilizacijski zahtjev.

“To ne treba biti uvjet, to je civilizacijski zahtjev koji, da je bila konsolidirana proeuropska politika u HDZ-u i Vladi kao dominantna komponenta, ona bi to sama već učinila, no, dosad nije bilo pretpostavki da se to učini”, kazao je te dodao kako očekuje od Vlade, Ustavnog suda i svih koji trebaju zaštititi temeljne vrijednosti hrvatskog Ustava i europskih poredaka da takva ploča ne može imati mjesto, ne samo u Jasenovcu, nego nigdje drugdje, osim u muzejima.

Upitan hoće li tražiti vraćanje ćiriličnih ploča u Vukovaru, odgovorio je da je to je na Ustavnom sudu.

“Sačekat ćemo pravorijek Ustavnog suda i krenuti u razgovore s jedincama lokalne samouprave, prije svega s Gradskim vijećem kako da se realizira ono što je Ustavni sud već rekao o tome, a donio je jasna mišljenja koja do sada nisu bila ni u Vladi Zorana Milanovića niti Tihomira Oreškovića bila uzeta u razmatranje”, rekao je.

Na pitanje je li zaustavio proces brisanja Srba iz evidencije o prebivalištu, Pupovac je odgovorio da sve ljude koji nemaju dugotrajno prebivalište u Hrvatskoj, a evidentirani su u prebivalištu, da te ljude, neovisno o tome jesu li Srbi, Hrvati ili neki treći, nema opravdanja ne brisati iz evidencije o prebivalištu. Ali, one koji tu prebivaju i koji povremeno napuštaju Hrvatsku zbog obiteljskih razloga, školovanja ili rada, ne može se brisati, dodao je.

Komentirajući tvrdnju bivšeg ministra unutarnjih poslova Vlahe Orepića da je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji to zaustavljeno, Pupovac je rekao da je to i bilo dogovoreno s njim i da je on trebao biti taj koji će spriječiti neopravdana brisanja, a ne da policija dolazi ljudima koji rade u Vukovaru, Pakracu i da ih hoće izbrisati iz evidencije o prebivalištu. “Zar se i vi ne biste naljutili na takve stvari?”, pitao je Pupovac.

