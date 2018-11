Radnici Uljanika počeli dobivati minimalac za rujan, ali štrajk se nastavlja

Radnici Uljanika počeli su u ponedjeljak popodne dobivati plaću za rujan, a kako je riječ o minimalcu, štrajk koji je počeo 22. listopada neće se prekinuti dok se ne isplati puni iznos, doznaje se od Štrajkaškog odbora.

Iz korporativnih komunikacija Uljanika priopćeno je da se, kao što je i najavljivano prošlog tjedna, u suradnji s Agencijom za osiguranje radničkih tražbina do kraja današnjeg dana očekuje uplata minimalne plaće za radnike društava u sustavu Uljanik grupe.

“Zbog velikog broja radnika i podataka koji se moraju unijeti u sustav, najvećem dijelu radnika minimalna plaća bit će uplaćena u ponedjeljak, a manjem dijelu u utorak tijekom jutra”, navode iz korporativnih komunikacija Uljanika. Tako je Uprava Uljanika rješenje za isplatu plaće pronašla u suradnji s Agencijom za osiguranje radničkih tražbina.

“Konačno je danas to krenulo, nešto intenzivnije isplata će ići do kraja dana jer je takva procedura u Fini. Tako su radnici dobili bar minimalac u iznosu od 2.751 kunu. Vjerujem da ćemo punu plaću dobiti do kraja ovog ili početkom idućeg tjedna”, izjavio je novinarima član Štrajkaškog odbora Đino Šverko.

Štrajk se u Uljaniku ne prekida dok se ne isplati puni iznos plaće za rujan, a u brodogradilištu rade samo kooperanti na polarnom kruzeru za australskog naručitelja koji bi trebao biti dovršen do kraja godine.

U međuvremenu se traži se dugoročno rješenje za restrukturiranje pulskog brodogradilišta, a bliži se i termin isplate plaće za listopad i još jedan proces obaveznoga sindikalnog mirenja.

