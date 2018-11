Radno vrijeme trgovina na blagdan Svih svetih

Ovog četvrtka, na blagdan Svih svetih radit će većina trgovina. Provjerili smo njihova radna vremena.

Sve trgovine Kauflanda radit će po nedjeljnom radnom vremenu, od 7 do 21 sat.

Neće biti zatvorene ni trgovine Lidla, neki dućani će raditi do 14 sati, neki do 18 sati, a neki do 21 sat.

Konzumovi dućani uglavnom će raditi skraćeno, većina njih do 13 sati.

Neke trgovine Spara i Interspara će biti otvorene i radit će puno radno vrijeme, neke će raditi skraćeno, a neke neće uopće raditi.

Šoping centri City Centrar One, Arena centar i Avenue Mall će na blagdan Svih svetih biti zatvoreni.

Centri Supernova Zagreb-Buzin i Supernova – Garden Mall neće raditi, osim Interspara koji radi od 8 do 14 sati. Neće raditi ni Ikea.

Drugog studenog, na Dušni dan, nijedan od navedenih trgovačkih centara nema posebnih napomena, što znači da rade prema uobičajenom radnom vremenu.

