Reakcije na ključnu vijest dana

Vladina odluka o povećanju minimalca sa 2770 kuna na 3000 kuna, koja će poduzetnike u 2019. godini koštati 11,5 milijuna kuna mjesečno, izazvala je brojne reakcije.

– Nema nijedne ekonomije u svijetu gdje se radna mjesta kreiraju tako da država određuje plaće. To određuje tržište. Tom logikom bilo bi ispravno reći da je minimalna plaća 10.000 kuna, komentirao je Andrej Grubišić, osnivač i partner u tvrtki Grubišić & Partneri u novom broju Lidera.

>>>Povećanje minimalca poduzetnike će stajati 138 milijuna kuna u 2019.

Što mislite o novoj Vladinoj odluci o povećanju minimalne plaće na 3.000 kuna neto? — Lider.media (@lider_press) November 30, 2018

Hrvatska udruga poslodavaca oštro je reagirala, prigovarivši Vladi kako poslodavce opet ništa nije pitala prije donošenja mjere.

– O konačnim prijedlozima smo doznali iz medija što je pokazatelj razine socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj. Minimalna plaća je tema koja se isključivo odnosi na realni sektor, a poslodavci su u tome najmanje imali riječ. HUP nije protiv povećanja minimalne plaće i svi koji mogu danas dižu plaće, ali je protiv jednostranih odluka bez ozbiljnog dijaloga s realnim sektorom, izjavio je Davor Majetić, glavni direktor HUP-a.

Čitava minimalna plaća manja je od iznosa za koji će premijeru porasti plaća nakon porezne reforme, kaže Ivan Vilibor Sinčić, šef Živog zida.

Predsjednik Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić pozdravlja mjeru, no predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever smatra da minimalna plaća ne bi smjela biti ispod 50 posto prosječne.

>>>Majetić o povećanju minimalca: Vlada nas opet ništa nije pitala prije donošenja odluke

Rast minimalca premalen je čak i da bi bio populistički, ocjenjuje predsjednik SSSH Mladen Novosel.

– U ovom trenutku to povećanje možemo sa rezervom pozdraviti, što je približno našem zahtjevu za 2019. godinu, no ti postoci će padati jer se minimalna plaća ne povećava, a prosječna tijekom godine da. Naš je zahtjev bio da povećanje minimalne plaće bude dio automatizma, to jest da u sljedećoj godini bude 46 posto od prosječne plaće, a u 2020. godini 50 posto prosječne plaće, što je naš dugogodišnji zahtjev, kaže Novosel.

Ako se značajno ne smanje davanja doprinosa iz i na plaću, Vladina odluka o povećanju minimalne plaće na 3750 kuna bruto uzrokovat će ozbiljne probleme u svim poduzećima koja su radno aktivna i nisko akumulativna, kao što su ona koja se bave preradom tekstila, kože i drva, tvrdi Ivica Cerovečki, predsjednik Uprave krapinske Kotke.

>>>Cerovečki: Povećanje minimalca donijet će ozbiljne probleme tekstilcima

Plenkovića pere savjest jer su poreznom reformom povećali plaće samo za 15 tisuća najbogatijih i sebi, zato su kao malu kompenzacijsku mjeru donijeli odluku o minimalnom povećanju minimalne plaće, komentirao je šef SDP-a Davor Bernardić.

Komentari