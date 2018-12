Realni sektor povukao samo sedam posto od 12,1 milijarde kuna iz ESI fondova

Privatne tvrtke od ulaska Hrvatske u Europsku uniju do kraja 2017. godine iz ESI fondova povukle su samo 900 milijuna kuna! Ovu poražavajuću brojku objavila je Hrvatska narodna banka u najnovijoj publikaciji ‘Makroekonomska kretanja i prognoze’. Naime, HNB je u svojoj analizi napisao kako je od srpnja 2013. do kraja 2017. novac iz ESI fondova povuklo 1012 tvrtki (nefinancijska društva, u što ulazi i 600 milijuna kuna, koliko su povukla javna poduzeća) i to ukupno 1,5 milijardi kuna.

Iako su u posljednjih nekoliko godina ESI fondovi postali sve važniji izvor financiranja domaćih poduzeća, čini se da ipak država uzima veći dio kolača. Naime, u spomenutom razdoblju, krajnjim korisnicima je isplaćena ukupno 12,1 milijarda kuna, od čega je čak 56 posto isplaćeno sektoru središnje i lokalne države, stoji u najnovijoj publikaciji HNB-a.

Među tvrtkama korisnicima ESI fondova, oko 40 posto njih je iz prerađivačke industrije, posebno iz metalske, drvne i prehrambene industrije, te znanstvenih i stručnih djelatnosti (18 posto). Kada se zagrebe pod površinu, može se vidjeti kako su tri četvrtine broja tvrtki iz prerađivačke industrije, koja najviše povlači novac iz ESI fondova, tehnološki na nižem stupnju razvoja.

HNB napominje kako se navedeni brojevi odnose isključivo na izravne korisnike ESI fondova kojima se financiraju vlastiti projekti.

Promatrajući strukturu poduzeća korisnika ESI Fondova, 86 posto se odnosi na mala i srednja poduzeća. Isto tako, ESI fondovima se financiraju različiti projekti. Istodobno se financiraju projekti s ciljem razvoja maloga i srednjega poduzetništva i to u segmentu nabave proizvodnih aparata, strojeva i uređaja, ali financiraju se i veliki infrastrukturni projekti.

Komentari