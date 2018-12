Registar stvarnih vlasnika bit će javan, ali uz registraciju i naknadu

Uvodi se javan pristup podacima koji se nalaze u Registru stvarnih vlasnika, odlučeno je na današnjoj sjednici Vlade. Izmjenama Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma, uvodi se javan pristup registru stvarnih vlasnika zbog povećanja transparentnosti podataka i smanjenja mogućnosti zloupotrebe pravnih subjekata za prikrivanje identiteta stvarnih vlasnika kao eventualnih počinitelja kaznenih djela pranja novca.

– Države članice mogu odlučiti da se informacije koje se čuvaju u registrima stvarnih vlasnika uz državna tijela, kao što je Porezna uprava i slični, stavi na raspolaganje i javnosti uz uvjet registracije putem interneta i plaćanjem naknade. Sve će to biti propisano pravilnikom koji će biti donesen krajem 2019. godine – kazao je ministar financija Zdravko Marić.

Pored trgovačkih društva koji su upisani u sudski registar obuhvaća i udruge, zaklade i fundacije.

– Na razini EU-a planira se povezivanje svih registara stvarnih vlasnika kroz novu europsku platformu – kazao je Marić.

Registar u ime Ureda za sprječavanje pranja novca pri Ministarstvu financija operativno vodi Financijska agencija.

Dakle, svi će imati mogućnost pristupiti podacima u Registru stvarnih vlasnika, samo je pitanje kako će se to definirati. Iako je Marić na sjednici Vlade rekao da će do kraja iduće godine donijeti pravilnik koji će definirati pravila igre, to je već trebalo biti napravljeno.

Naime, sadašnji Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma vrijedi od početka ove godine, a Marić je pripadajući pravilnik trebao donijeti u roku od šest mjeseci.

U međuvremenu su se vodile rasprave trebaju li podaci u registru biti dostupni svima ili samo dijelu javnosti. Čini se da će podaci u registru biti dostupni svima, uz registraciju i naknadu, i to krajem iduće ili početkom 2020. godine

