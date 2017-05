Reiner: Irelevantno je tko u ovom času ima većinu

’79 članova Sabora potpisalo je za opoziv predsjednika Sabora. Da je on imao savjesti sam bi podnio ostavku. On to ne čini, grčevito se drži fotelje, i to je ključni problem – postoji većina koja ga želi opozvati, a on ne želi otići. To nije demokratsko ponašanje’, rekao je u utorak HDZ-ov potpredsjednik Hrvatskog Sabora Željko Reiner.

No, ono što je rekao potom navelo je mnoge na isti zaključak – HDZ nema većinu.

‘U ovom trenutku nije važno tko ima većinu. Da li HDZ ima ili nema većinu u ovom času nije uopće pitanje’, kaže Reiner. U ovom je času ključna stvar pitanje predsjednika Sabora za kojeg znamo da nema povjerenje jer je većina protiv njega, i imenovanje novog predsjednika Sabora. To je ključno, a irelevantno je tko u ovom času ima većinu, nije u pitanju Vlada nego vodstvo Sabora’, kazao je Reiner koji se i sam našao na dnevnom redu Sabora zbog SDP-ova zahtjeva za opozivom HDZ-ovih potpredsjednika Vlade. Tako će ubrzo uslijediti rasprava i njemu, kao i o Gordanu Jandrokoviću te Milijanu Brkiću, ali i predsjedniku Sabora Boži Petrovu.

