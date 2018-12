Savudrijska vala – Hrvatski ribari dosad nakupili 184 tisuće eura kazni

Kazne se ne plaćaju jer bi to značilo da područje u kojem ribare pripada Sloveniji. U Ministarstvu pravosuđa kažu da se na te kazne izjavljuju prigovori i da još nema nijedne pravomoćne odluke.

Otkad je lanjskom odlukom Arbitražnog suda u Den Haagu Slovenija dobila kontrolu nad većinom Piranskoga zaljeva, odnosno Savudrijske vale, i spojnicu do otvorenoga mora pa početkom ove godine počela trenirati strogoću, hrvatskim je ribarima iz Savudrije i Umaga slovenska vlast izdala ukupno 258 platnih naloga za podmirenje kazni zbog nezakonitog prelaska državne granice i nedopuštenog ribolova. Okvirni je iznos kazni 184.000 eura.

Informaciju smo doznali u hrvatskome Ministarstvu pravosuđa u kojem su nam rekli i da se na te uplatnice izjavljuju prigovori te da ni o jednome dosad nije donesena pravomoćna odluka. Da je visina napisanih kazni između 500 i 1000 eura, da nitko od ribara ništa nije platio te da to i ne namjerava, rekao nam je i Danijele Kolec, predsjednik umaške udruge ribara Mare Croaticum. Neplaćanje kazni taj je ribar argumentirao tvrdnjom da bi plaćanje značilo priznanje da područje u kojem su bacali mreže i zaradili kazne pripada Sloveniji.

S obzirom na prijašnje tvrdnje da Hrvatska čvrsto stoji iza svojih ribara i spominjanje mogućnosti da će država na neki način sve to riješiti, pitali smo Koleca jesu li ribari, kako je bilo govora, uplatnice proslijedili našim institucijama. Odgovorio nam je da nisu i ispričao kratko o sadržaju nedavnog sastanka s ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem.

– Ministar nam je rekao da je to tako, da će se vidjeti kako će se ići dalje s time, da to nije još pravomoćno te da postoji mogućnost da će se te kazne ići rješavati na sud u Sloveniju. Odmah sam nazvao akademika Davorina Rudolfa i on mi je rekao da nikako ne smijemo ići na sud u Sloveniju jer tada automatski priznajemo nadležnost Slovenije u Savudrijskoj vali. Neka država misli što će s tim kaznama i to riješi, meni je više puna kapa svega. Ribari samo žele neometano raditi svoj posao, ispričao o nam je Danijele Kolec.

U Ministarstvu pravosuđa rekli su nam još da su ribari u svakodnevnom kontaktu s nadležnim službama i ponovili da Vlada RH štiti hrvatske državljane od akata slovenske vlasti koje provode u jednostranoj primjeni arbitražne odluke iz lipnja 2017. Vrijednost ulovljene ribe na spornom području nismo uspjeli doznati, ali izračunali smo da su savudrijski ribari, samo da bi pokrili trošak kazni, za to vrijeme morali uloviti oko 37 tona ribe.

