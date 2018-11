Sergio Galošić: Pitanje nije možete li povećati plaće, vi morate povećati plaće

Sergio Galošić, predsjednik uprave tvrtke Klimaoprema, održao je zanimljivo predavanje na temu “Kako poduzeća mogu povećati plaće zaposlenicima” u četvrtak na konferenciji GALP 2018. Pitanje je to s kojim se svi poduzetnici danas susreću.

„Pitanje koje se postavlja je kako zaustaviti odljev radne snage iz Hrvatske. To je danas jedan od gorućih problema. Mi poduzetnici više nemamo vremena čekati gospodarstvo i državu da napravi nešto po tom pitanju. Poduzetnici se moraju sami organizirati i pokušati napraviti sve što možemo da zaustavimo taj egzodus“, kazao je u uvodu Galošić.

Problemi s kojima se hrvatsko gospodarstvo danas susreće su nedostatak srednjostrukovnog obrazovnog kadra, nedostatak visokoobrazovnog inženjerskog kadra, kontinuirano smanjenje novih učenika i studenata, odlazak radne snage i negativan prirodni prirast.

„Zajednički nazivnik svih današnjih problema je nedostatak radne snage“, poentirao je Galošić. Kako bi se to promijenilo, poduzetnici mogu napraviti nekoliko stvari. Danas su plaće jedan od najvažnijih kriterija za zaposlenike, stoga je izrazito bitno podignuti te plaće na razinu koja omogućuje zaposleniku pristojan život za njega i obitelj.

Optimizacijom i uštedama do većih plaća

„Također treba osigurati društvo u kojemu se osobni uspjeh temelji na radu, znanju i kompetencijama, te uvjete u kojima će se svaki radnik osjećati ugodno te bitno za cijeli tim“, dodao je Galošić. Kazao je kako na uvjete i plaće poduzetnici mogu utjecati i to svakako trebaju i napraviti.

Pitanje je kao povećati plaće ako su troškovi poslovanja svaki dan sve veći, ako je udio rada u finalnom proizvodu iznimno velik, ako su cijene proizvoda određene tržišnim uvjetima i kako povećati plaće kada je potrebno kontinuirano ulagati u proizvodnju i nove tehnologije?

„Pitanje nije možete li povećati plaće, vi morate povećati plaće“, izravan je bio Galošić.

Odgovor na pitanje kako povećati plaće je ušteda, točnije, uštede. Prokazao je probleme u proizvodnji gdje se javljaju nepotrebni gubici, gomilaju se proizvodi, rade se velike količine zaliha, otvaraju se nepotrebni transportni putevi te proizvodnja i upravljanje škartom nisu optimizirani. Svi ti problemi dovode do gubitaka koji bi se, da ih nema, mogli pretvoriti u kapital, pa tako i u zaposleničke plaće.

„Dostupnost novih tehnologija s kojima se unaprjeđuje proizvodnja mora se iskoristit. Među njima su digitalizacija, automatizacija i robotizacija u proizvodnji s kojom se efikasnost poslovanja može povećati do 30 posto. Uštede se također mogu postići smanjenjem troškova sirovina i materijala i uštedama na energentima“, rekao je Galošić.

Trenutno stanje u Klimaopremi

„Mi smo projekciju povećanja plaća napravili za zaposlenika u proizvodnji jer su oni najmanje plaćeni s prosječnom plaćom od 4691 kunu koja nije dostatna za zadovoljavajući život. U našoj tvrtki broj zaposlenih direktno u proizvodnji je 225. Ukupni godišnji trošak s tim plaćama i brojem zaposlenika iznosi 20 milijuna kuna. Ako želimo tu plaću podići na 7 tisuća kuna, ukupni trošak se penje na 31 milijun kuna, što znači da bi to ostvarili moramo uštedjeti oko 12 milijuna kuna“, započeo je Galošić.

U svoje izračune su uvrstili sve gore navedene uštede (zalihe, energenti, škart, sirovine, materijali).

„Kada se sve te stavke počnu primjenjivati, naš izračun, koji je bio izrazito konzervativan pokazao je da kroz tri godine možemo ostvari velike uštede. Samo u zalihama možemo uštedjeti do 6,6 milijuna kuna, u sirovinama i materijalima 3,5 milijuna kuna, reklamacije i škart milijun kuna. Dodamo još tu i povećanje prihoda uslijed povećanja efikasnosti od 3,5 milijuna kuna došli smo do ušteda od čak 14 milijuna kuna, dva više od očekivanog i to nam omogućuje povećanje plaća ne na 7 tisuća kuna, nego na 7500 kuna“, završio je Sergio Galošić.

