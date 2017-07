Sessa: Nemam ‘spornih’ prijateljstava među političarima i javnim osobama

– Sudac mora voditi računa da čuva svoj integritet i integritet sudbene vlasti. Budući da je granica često određena shvaćanjem javnosti, o tome se mora voditi računa, a to će shvatiti i pravi prijatelji, rekao je Đuro Sessa, novoizabrani je predsjednik Vrhovnog suda na prijedlog predsjednice države i uz jednoglasnu podršku Opće sjednice Vrhovnog suda, prenosi N1 .

Počasni predsjednik Udruge hrvatskih sudaca i dopredsjednik Međunarodne udruge sudaca kazao je kako bi se prestao družiti s određenim prijateljima u slučaju da njihovo ponašanje ne bi bilo prikladno, a na novinarsko je pitanje ima li vi prijateljstva među političarima i drugim javnim osobama koja bi mogla biti sporna odgovorio da nema.

– Moji prijatelji – a tko je prijatelj, tu sam vrlo konzervativan i po svom karakteru suzdržan – uglavnom su ljudi koje znam iz djetinjstva ili rane mladosti. Kako onda, tako i sada, kazao je Sessa.

Komentirao je i odluku suca Ivana Turudića da se povuče zbog medijskih napada “naručenih od osoba iz političkog života” vezano za njegovo poznanstvo sa Zdravkom Mamićem.

– Ne postoji kandidat za dužnost predsjednika VS-a ni postupak kandidiranja prije nego što državni poglavar predloži jednu osobu za imenovanje. Dakle, po mom mišljenju nije bilo potrebe bilo koga isticati kao kandidata prije tog trenutka pa time ni povlačiti kandidaturu koje praktički ni nema. Do sada su predsjednici države uvijek predlagali jednu osobu i to nikada nije bio problem, dakle stvorena je praksa, i mislim da, kada ne postoje važni razlozi, ustaljene se prakse treba držati jer to daje stabilnost sustavu – rekao je Sessa za Večernji list.