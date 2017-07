Slapić: Kamp koji je narastao do granica održivosti

U svojoj šesnaestoj sezoni autokamp “Slapić” u Mrežničkom Brigu pokraj Duge Rese bilježi izvanredne rezultate, a njegov kapacitet od 100 kamperskih mjesta, odnosno 300 osoba od ovog je vikenda u potpunosti popunjen i tako će biti gotovo do kraja kolovoza. Kamp “Slapić”, kaže vlasnik Ivan Mataković, u punoj sezoni ima 25 zaposlenih, otvara se početkom travnja i prima goste do posljednjeg dana listopada. U predsezoni već su redoviti gosti “Slapića” umirovljenici iz Skandinavije, Velike Britanije i drugih zapadnoeuropskih zemalja, koji ne vole ekstremne ljetne vrućine, a ista kategorija gostiju osigurava popunjenost kampa na razini 60 do 70 posto i u posezoni od početka rujna do zatvaranja kampa krajem listopada.

Od početka travnja do 19. srpnja u “Slapiću” je ove godine zabilježeno 4.013 dolazaka, što je porast od gotovo 45 posto u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, a i broj noćenja s ovogodišnjih 8.562 porastao je u odnosu na lanjskih 6.292 noćenja za 36 posto.

Uz same statističke pokazatelje, Mataković s ponosom kaže da “Slapić” kao kamp u kategoriji četiriju zvjezdica ima već svoje stalne goste, tako da gotovo u svakom trenutku barem 80 posto gostiju u kampu čine njegovi vjerni gosti koji mu se vraćaju, a uz to ga i preporučuju svojim prijateljima i tako šire krug gostiju za naredne sezone. Prosjek noćenja po gostu iznosi 2,7 do 3 , a što ovisi i o vremenskim prilikama, ali dio gostiju provede čitav svoj godišnji odmor u “Slapiću”, iz kojeg odlaze i na jednodnevne izlete čak i do Plitvica ili Jadrana, ali “Slapić” je sa svojom jedinstvenom ljepotom Mrežnice i još uvijek očuvanim mirom, toplim ljudskim odnosom osoblja prema gostima i visokim standardom smještaja baza i ishodište za kvalitetan godišnji odmor.

– Ono što privlači goste u “Slapić” nije samo izniman položaj i sva najsuvremenija sanitarna infrastruktura i mir, nego odnos osoblja prema gostima, koje većinom već osobno poznajemo tijekom godina koje dolaze. Gosti osjećaju da ih ne gledamo kao da nose znak eura na sebi, nego da su oni konkretne osobe imenom i prezimenom koje su tu došle kvalitetno provesti svoj godišnji odmor. U takvom kontekstu sve ljepote Mrežnice su zapravo tek bonus, ali nikako i ključni faktor donošenja odluke za dolazak ovamo, jer ima gostiju koje se tu nikada nisu okupali, a ipak nam redovito dolaze i odlaze vrlo zadovoljni, kaže Ivan Mataković.

U daljnjim planovima i praćenja svjetskih kamperskih trendova, Mataković najavljuje i izgradnju bazena u sklopu “Slapića”, a već su i sada u ponudi kampa i drvene kućice, te četiri mobile-homea. No, s daljnjim razvojem poslovanja kampa, dodaje Mataković, morat će se planirati vrlo oprezno, jer “Slapić” je sad već na rubu veličine kapaciteta koju ne bi smio prijeći želi li ostati kamp koji nudi mir i osobno uvažavanje svakoga gosta, za razliku od ogromnih kampova koji svoje poslovanje i infrastrukturu vode po drugačijim načelima.

